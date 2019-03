Christina Aguilera: Durch meine Kinder habe ich eine neue Form der Liebe kennengelernt

Hamburg - Comeback einer US-Pop-Ikone: Gerade kündigte Christina Aguilera zwei Konzerte in Deutschland an, nach mehr als einem Jahrzehnt - mit GALA (Heft 11/2019, ab heute im Handel) sprach sie nun über ihre neue emotionale Stärke. "Durch meine ...

Hamburg - Comeback einer US-Pop-Ikone: Gerade kündigte Christina Aguilera zwei Konzerte in Deutschland an, nach mehr als einem Jahrzehnt - mit GALA (Heft 11/2019, ab heute im Handel) sprach sie nun über ihre neue emotionale Stärke. "Durch meine Kinder habe ich eine Form der Liebe kennengelernt, die ewig hält", so die 38-Jährige. "Mutter zu sein erinnert mich daran, immer stark und ehrlich zu bleiben." Sohn Max, 11, stammt aus ihrer Ehe mit Musikproduzent Jordan Bratman; mit ihrem jetzigen Lebensgefährten Matthew Rutler, einem Produktionsassistenten, bekam sie vor fünf Jahren Tochter Summer. Sie versuche, die Kinder auch auf Tour so oft wie möglich bei sich zu haben, sagt Aguilera: "Sie sind meine liebsten Roadies."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

