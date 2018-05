Christine Urspruch könnte vom \Tatort\ nicht leben

Für die Schauspielerin Christine Urspruch ist die Rolle im \"Tatort\" finanziell nur ein Zubrot.

"Zum Glück habe ich jetzt auch noch einige andere Engagements im Jahr, denn nur vom Tatort könnte ich ganz sicher nicht leben", sagte Urspruch der "Bild am Sonntag". Es habe aber auch Zeiten gegeben, in denen es nicht viele Angebote gegeben habe.

"Da wurde das Geld schon manchmal knapp. In so einer Zeit ist es schon eine Erleichterung, wenn man eine Familie hat, die einen stützt. Auch finanziell." Ihr damaliger Mann unterstützte sie. Urspruch: "Er hatte zu der Zeit ein festes Engagement. Dadurch hatten wir schon ein gewisses Einkommen. Nennen Sie mich hoffnungslos naiv, aber ich denke in solchen Situationen meistens: Es wird schon irgendwie weitergehen. Bei irgendwem würde ich schon Unterschlupf finden."

