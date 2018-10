Christoph Dvorak neu bei Horváth & Partners

Der ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler Christoph Dvorak (25) wird Consultant bei der Managementberatung Horváth & Partners. Seit seinem Abschluss an der Rotterdam School of Management im Sommer 2018 unterstützt er das Kompetenzzentrum Industrial Goods & High Tech. Zuvor hat er bereits Erfahrungen im Business Development, Consulting und Startup-Bereich gesammelt.

Wien (pts009/10.10.2018/09:30) - Der ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler Christoph Dvorak (25) wird Consultant bei der Managementberatung Horváth & Partners. Seit seinem Abschluss an der Rotterdam School of Management im Sommer 2018 unterstützt er das Kompetenzzentrum Industrial Goods & High Tech. Zuvor hat er bereits Erfahrungen im Business Development, Consulting und Startup-Bereich gesammelt.

Der gebürtige Wiener schloss seinen Bachelor of Science mit Schwerpunkt Entrepreneurship & Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Während des Studiums verbrachte Dvorak ein Semester an der University of Georgia, USA. Für seine weitere akademische Laufbahn zog es ihn nach Rotterdam, um dort seinen Master of Science in Strategic Management mit Auszeichnung abzuschließen.

