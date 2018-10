Chugai veröffentlicht Anime zur Aufklärung über rheumatoide Arthritis in mehreren Sprachen, um die Bedeutung der frühen Erkennung/Behandlung und Versorgung durch Fachärzte zu unterstreichen

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKIO:4519) gab heute die Veröffentlichung eines Anime (japanischer Zeichentrickfilm) zur Aufklärung über rheumatoide Arthritis bekannt, der in englischer Sprache synchronisiert und mit chinesischen, koreanischen, französischen und spanischen Untertiteln versehen ist, um den Welt-Rheuma-Tag (World Arthritis Day) am 12. Oktober zu feiern.

Rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, die am häufigsten bei Frauen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren auftritt. Die Zahl der Patienten wird auf 0,7 Millionen in Japan und 23 Millionen auf der ganzen Welt* geschätzt. Die Erkrankung verursacht die Zerstörung von Gelenken und Knochen und eine Deformierung von Händen und Füßen, wodurch das Alltagsleben erheblich beeinträchtigt werden kann. Aufgrund der jüngsten Behandlungsfortschritte kann allerdings eine wachsende Anzahl von Menschen mit dieser Erkrankung die Schwellung der Gelenke und die Schmerzen kontrollieren sowie tägliche Aktivitäten wie Haushaltsführung und Hobbys fortsetzen, wenn sie frühzeitig spezialisierte medizinische Zentren aufsuchen und eine entsprechende Behandlung erhalten.

*Bericht des Studienausschusses zu rheumatoider Arthritis und Allergien; (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001nfao-att/2r9852000001nfdx.pdf) und Bericht zur globalen Krankheitslast (Global Burden of Disease, GBD) der WHO (Tabelle 7, Seite 32) 2004; (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf)

Chugai hat anhand eines Kurzfilms mit dem Titel „Mother’s Lipstick“ (gewann 2016 den Bronze-Löwen in Cannes) und eines Musikvideos mit dem Titel „With A Wish“ der Sängerin Mina Ganaha kontinuierlich die Bedeutung der frühen Erkennung rheumatoider Arthritis betont und ein besseres Verständnis der Erkrankung gefördert.

Unter dem Motto „durch erweiterte Aufklärung über rheumatoide Arthritis in der breiten Öffentlichkeit sowie bei Patienten und deren Familien einen Beitrag für die medizinische Fachwelt und die Gesundheit von Menschen in aller Welt leisten“ haben wir beschlossen, einen Anime-Film, eines der japanischen Kultsymbole, zur Aufklärung über diese Erkrankung zu veröffentlichen. Wir möchten mit diesem Film eine breite Altersgruppe einschließlich der jüngeren Generation zwischen 10 und 29 Jahren ansprechen und die Bedeutung der „frühen Erkennung“, „frühen Behandlung“ und „medizinischen Versorgung durch Rheumatologen“ hervorheben.

Tatsunoko Production Co., Ltd., ein Unternehmen, das Japans führende Anime-Serien, darunter „Yatterman“ und „The Genie Family“, in der ganzen Welt bekanntgemacht hat, übernahm die Gestaltung der Figuren und die Produktion. Ayana Taketatsu, eine Synchronsprecherin, die über eine Million Anhänger bei Twitter hat, und Kayoko Ohkubo, eine Komikerin, die selbst Erfahrungen mit rheumatoider Arthritis gemacht hat, haben den Hauptfiguren ihre Stimme verliehen.

Chugai setzt sich kontinuierlich für die Förderung von Aufklärungsmaßnahmen ein, die zu Vertrauen und Wertschätzung bei allen Beteiligten wie Patienten, deren Familien sowie bei Gesundheitsfachkräften führen, mit dem Ziel, einen Beitrag für die medizinische Fachwelt und die Gesundheit von Menschen in aller Welt zu leisten.

? Zusammenfassung der Animation zur Aufklärung über rheumatoide Arthritis

[Titel] Anime zur Aufklärung über rheumatoide Arthritis, „Magic Glasses“ (6 Minuten und 55 Sekunden) [Freigegeben am] Videos und Werbung auf der Firmenwebsite von Chugai Pharmaceutical

https://www.chugai-pharm.co.jp/english/profile/ad/index.html

Chugai Pharmaceuticals offizieller YouTube-Kanal

https://www.youtube.com/user/chugaijp

[Geschichte] Nanami und Hikaru sind zusammen auf einer Insel aufgewachsen. Sie verbrachten glückliche und heitere Tage miteinander. Es geschah zu der Zeit, als Nanami im letzten Schuljahr der High School war. Nanamis Mutter begann, über Beschwerden in den Händen und Fingern zu klagen. Nanami machte sich Sorgen um ihre Mutter und brachte sie ins Krankenhaus. Die Symptome besserten sich allerdings nicht. Hikaru war entschlossen, Arzt zu werden, um Nanami und ihrer Mutter zu helfen, die an den ungeklärten Symptomen litt. Nachdem Hikaru das Medizinstudium aufgenommen hatte, studierte er fleißig und ermutigte Nanamis Mutter, einen Rheumatologen aufzusuchen. Nanami war erleichtert, als ihre Mutter mit einer erfolgreichen Behandlung für rheumatoide Arthritis begann. Genau genommen half Hikaru Nanami dadurch, dass er bestimmte Überlegungen anstellte.

[Synchronsprecher/Synchronsprecherinnen (Besetzung)]

Figur Besetzung Nanami Ayana Taketatsu/Synchronsprecherin, Sängerin und Erzählerin Hikaru Miyu Irino/Synchronsprecher und Sänger Minami Kayoko Ohkubo/Komikerin (Komikerduo Oasiz) Nozomi Mizuha Kuraoka/Popstar (22/7)

