Cinema Intelligence gibt Vertragsunterzeichnung mit führendem skandinavischen Entertainment-Unternehmen Nordisk Film bekannt

Cinema Intelligence, ein Unternehmen der Vista Group (NZX und ASX: VGL), das sich auf Geschäftsanalytiklösungen für Kinobetreiber spezialisiert hat, freut sich, den Vertragsabschluss mit seinem ersten skandinavischen Kunden, dem führenden Unterhaltungsunternehmen Nordisk Film, bekannt zu geben.

Die Vereinbarung gilt sowohl für Dänemark als auch für Norwegen, wo Nordisk insgesamt 43 Kinos betreibt. Die Unterzeichnung folgte auf Verhandlungen, in denen sich Nordisk Film von dem integrierten Ansatz zur Optimierung der Prognose, Buchung und Terminierung von Filmen und Veranstaltungen beeindruckt zeigte, den Cinema Intelligence anbietet und der nachweislich zu einer Umsatzsteigerung führt. Nachdem Nordisk bereits die Software von Vista Cinema in allen seinen Ländern eingesetzt hat, wurde die Entscheidung für eine Investition in Cinema Intelligence durch die Integration in die Filmprogrammgestaltung von Vista Cinema, die jetzt auch Film Manager beinhaltet, vorangetrieben. Film Manager ist das neue cloudbasierte Produkt von Vista, das den Arbeitsalltag von Filmprogrammgestaltern verändert.

Die beiden Filmprogrammgestaltungsteams von Nordisk werden Cinema Intelligence nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu verbessern, einschließlich einer Zentralisierung der Planung der Vorstellungszeiten in ihren Territorien. Diese werden auch von dem neuen Analysemodul profitieren, das einen vollständigen Überblick über die Geschäftsentwicklung bietet und die bisherigen Leistungsindikatoren mit Zukunftsprognosen ergänzt und so praktisch umsetzbare Erkenntnisse ermöglicht, die dem Unternehmen zugutekommen.

Claudiu Tanasescu, der CEO von Cinema Intelligence, freut sich, die Kinos von Nordisk Film in der Cinema-Intelligence-Familie begrüßen zu dürfen: „Ich war sehr beeindruckt von der Professionalität des Nordisk-Teams und glaube, dass Cinema Intelligence eine großartige Ergänzung zu den Geschäftsanalytiklösungen des Unternehmens sein wird. Mithilfe von Cinema Intelligence realisiert Nordisk Film eine datengesteuerte Vision im gesamten Unternehmen und wendet dabei unsere Algorithmen für maschinelles Lernen und leistungsstarken Analyselösungen an.“

Jan Petersen, der CTO von Nordisk, sagte: „Bei Nordisk haben wir den Fortschritt von Cinema Intelligence verfolgt und waren stets beeindruckt von der Tatkraft und Motivation, die Claudiu und sein Team in die Kinobranche einbringen. Cinema Intelligence wird Nordisk mit verbesserten Einblicken in unsere Umlaufleistung unterstützen und die ausgefeilten Algorithmen nutzen, um unser Geschäft für die Zukunft zu optimieren. Ich bin überzeugt davon, dass Cinema Intelligence unser Unternehmen näher zusammenbringen wird, weil uns allen die gleichen Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen – und zwar jederzeit.“

Über Cinema Intelligence:

Cinema Intelligence, ein Unternehmen der Vista Group (NZX und ASX: VGL), bietet Geschäftsanalytik-SaaS-Lösungen zur Optimierung von Prognose, Planung und Terminierung von Filmen für Kinobetreiber. Der Kundenstamm von Cinema Intelligence mit über 2.000 Filmleinwänden erstreckt sich über die ganze Welt und umfasst einige der weltweit größten und bekanntesten Betreiber. Cinema Intelligence arbeitet von Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien und den USA aus.

Über Nordisk Film:

Nordisk Film gehört zur Egmont Gruppe und ist der führende skandinavische Entwickler, Produzent und Verleiher von Kinoinhalten in den Bereichen Film und Videospiele. Nordisk Film hält die skandinavischen Vertriebsrechte an der Sony PlayStation und besitzt Kinos in Dänemark und Norwegen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen eine Reihe skandinavischer Filmunternehmen mit Produktions- und Postproduktionsanlagen. Das Unternehmen beschäftigt 1.400 Mitarbeiter in den nordischen Ländern.

Website: www.nordiskfilm.com

Über Vista Group International:

Vista Group International (Vista Group) ist eine Aktiengesellschaft, die sowohl an der neuseeländischen als auch an der australischen Börse notiert ist (NZX und ASX: VGL). Die Gruppe bietet Software und zusätzliche Technologielösungen für die gesamte Filmindustrie weltweit an. Die Kinomanagementsoftware wird von Vista Entertainment Solutions („Vista Cinema“), dem Kerngeschäftsfeld des Konzerns, bereitgestellt. Movio (maßgeblich für Kinobesucherdatenanalyse), Veezi (SaaS-Software auf Cloud-Basis für den Independent-Kino-Markt), movieXchange (Verbindung der Filmindustrie zur Vereinfachung der Promotion und des Verkaufs von Kinokarten), Maccs (Filmverleihsoftware), Numero (Kassensoftware für Filmverleih und Kinos), Cinema Intelligence (Business-Intelligence-Lösungen), Powster (Kreativstudio und Vermarktungsplattform für Filmgesellschaften) und Flicks (das Portal mit Filminformationen für Kinobesucher) bieten eine innovative Palette an sich ergänzender Produkte für weitere Sektoren der Filmbranche von der Produktion über den Verleih und die Kinovorführung bis hin zum Erlebnis für Kinobesucher. Vista Group hat Niederlassungen in Neuseeland (Auckland HQ), Sydney, Los Angeles, London, Schanghai, Peking, Mexiko City, Südafrika, den Niederlanden und Rumänien.

Website: www.vistagroup.co

LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

