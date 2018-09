Circle B, Rittal und Switch Datacenters starten ihr erstes europäisches OCP Experience Center

Circle B, Rittal und Switch Datacenters haben das erste europäische Zentrum eröffnet, das als „Experience Center“ einen Einblick in das Open Compute Project (OCP) gibt. Die voll funktionsfähige OCP-Umgebung befindet sich in einer der drei Einrichtungen, die Switch Datacenters im Amsterdamer Raum betreibt. Das OCP Experience Center steht als Demo-Zentrum zur Verfügung, kann aber auch zum Testen neuer Datenzentrum-Umgebungen und Telekommunikationslösungen genutzt werden, die OCP Accepted™ und OCP Inspired™ sind.

Circle B ist einer der ersten Partner des europäischen Kanals, der den Status eines OCP Solution Provider® erreichte. Solution Providers (Lösungsanbieter) bilden eine spezielle Gruppe innerhalb des OCP-Ökosystems. Sie entwickeln, testen, liefern und pflegen auf OCP-Designs gründende, gebrauchsfertige Systeme und Umgebungen. Rittal ist ein bekannter Hersteller von Infrastrukturlösungen für Datenzentren. Als Teil seines Produktkatalogs entwirft, fertigt und verkauft Rittal auf OCP-Konzepten basierende Racks und Kühlungslösungen. Switch Datacenters ist einer der größten carrier-neutralen Betreiber von Datenzentren in den Niederlanden. Zurzeit errichtet Switch Datacenters ein neues Datenzentrum in Amsterdam, das auf den OCP-Prinzipien fußt.

Die drei Unternehmen stellten fest, dass hinsichtlich des Technologiebereichs die IT-Manager von Großunternehmen und staatlichen Stellen in der europäischen Region noch in großem Umfang die OCP-Prinzipien übernehmen müssten. Diese Prinzipien sind die Grundlage auf der viele Hyperscaler arbeiten. Durch die Übernahme von OCP-Konzepten in ihre Datenzentren können Großunternehmen und staatliche Stellen von den gleichen Vorteilen profitieren wie die Hyperscaler: Kostenminderung, niedrigerer Energieverbrauch und wesentlich größere Flexibilität.

Das nun von Rittal, Circle B und Switch Datacenters eröffnete „European OCP Experience Center“ zielt darauf ab, IT- und Datenzentrum-Managern dabei zu helfen, die Auswirkungen von OCP-Konzepten auf ihre Datenzentren in vollem Umfang zu verstehen. Auch wird das Zentrum Ihnen ermöglichen, spezifische, für ihre IT-Umgebungen relevante und auf OCP basierende Lösungen zu testen.

„Es ist spannend, zu beobachten, wie die europäischen Mitglieder damit fortfahren, OCP in der gesamten Region zu fördern, indem sie das erste OCP Experience Center der Region schaffen. Circle B, Rittal und Switch Datacenters haben ein großartiges Vorzeigeprojekt für offene Hardware-Konzepte zusammengestellt, und es hebt die Stärke jedes der Mitglieder hinsichtlich der Lieferung von OCP-Lösungen in ganz Europa hervor“, merkte Steve Helvie, Vice President of Channel für die Open Compute Project Foundation, an.

Das European OCP Experience Center befindet sich gleich in der Nähe des internationalen Flughafens Amsterdam Schiphol. Die Eröffnung des Zentrums überschneidet sich mit dem ersten jährlichen regionalen OCP-Gipfeltreffen (OCP Regional Summit), das am 1. und 2. Oktober 2018 in Amsterdam, im RAI Exhibition and Convention Centre, abgehalten werden wird.

