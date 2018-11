Cisco Systems GmbH / Bits und Bytes in Freizeit und Beruf - So digital ...

Bits und Bytes in Freizeit und Beruf - So digital ist Deutschland wirklich (AUDIO)

Smartphones, Computer und Laptops, Smart-TV und cloudbasierte Sprachassistenten-Systeme wie Alexa oder Google Home: Die Digitalisierung hat uns voll im Griff und unseren Alltag spürbar verändert. Wer will, kann sich heutzutage rund um die Uhr mit der ganzen Welt vernetzen. Was die Deutschen davon halten, wie sie generell über das Thema "Digitalisierung" denken und wo sie noch dringenden Handlungsbedarf sehen, zeigt die aktuelle Cisco-Studie "So digital ist Deutschland wirklich." Und was die ans Tageslicht gebracht hat, verrät Ihnen jetzt Jessica Martin.

Sprecherin: Das ist schon kurios: Obwohl die Digitalisierung unseren Alltag immer mehr durchdringt, sagen nur 71 Prozent der Deutschen, ...

O-Ton 1 (Bernd Bönte, 10 Sek.): "... dass sie nur ein bis drei Geräte zu Hause unter Digitalisierungsgesichtspunkten verwenden, was ich persönlich für extrem niedrig erachte. Ich gehe von sehr viel höheren Zahlen aus. Da werden einfach Geräte inzwischen als selbstverständlich wahrgenommen."

Sprecherin: Sagt der Cisco-Digitalisierungsexperte Bernd Bönte und erklärt, was die Deutschen generell davon halten, dass ihr Alltag immer digitaler wird:

O-Ton 2 (Bernd Bönte, 29 Sek.): "Die Meinungen gehen da extrem weit auseinander. Was uns aber auffällt: Das Thema ist hoch emotional von 'Hilft mir' bis hin zu 'Ich bin genervt davon'. Die grundsätzliche Meinung von 46 Prozent der Deutschen ist allerdings, dass das Leben grundsätzlich verbessert wird dadurch. Besonders geschätzt sind, dass alltägliche Dinge einfacher werden, also von der Reisebuchung über Weginformationen bis hin zu Bestellungen. Mehr als die Hälfte sagt aber auch, dass Alltagsdinge durch neue Technologien eher komplizierter und vor allem unsicherer werden. Das heißt, als kritische Themen werden ganz klar gesehen: Datensicherheit und Datenschutz."

Sprecherin: Ein Drittel der Befragten sagte aber auch klipp und klar, ihnen fehle bei dem Thema das nötige Wissen und die Erfahrung. Die ältere Generation übrigens mehr als die sogenannten 'Digital Natives'. Was aber alle eint, ist:

O-Ton 3 (Bernd Bönte, 24 Sek.): "Aus Sicht der meisten Befragten liegt Deutschland international zurück im Vergleich zu anderen Ländern, wenn sie ihre Urlaubserlebnisse damit vergleichen. Insbesondere bei den Themen Bildung, also Einsatz der Digitalisierung im Bildungsumfeld, im Gesundheitsumfeld, aber auch in der öffentlichen Verwaltung sehen sie in anderen Ländern sehr viele progressivere und modernere Projekte umgesetzt. Und da ist unsere Rolle als Cisco wirklich, dahingehend zu sehen, dass wir versuchen unsere internationalen Erfahrungen, die wir in anderen Ländern machen, hier in Deutschland mit einzubringen."

Alle Ergebnisse der aktuellen Studie finden Sie auch im Netz unter www.cisco.de/so-digital-ist-deutschland.

