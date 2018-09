City of Aurora ersetzt bandbasierte Backups durch diskbasiertes ExaGrid-System

ExaGrid®, ein führender Anbieter hyperkonvergierter Backup-Sekundärspeicherlösungen, gab heute bekannt, dass die City of Aurora, die drittgrößte Stadt im US-Bundesstaat Colorado, ihre bandbasierten Backups mit dem diskbasierten Backup-Speichersystem von ExaGrid ersetzt hat.

Außerdem präsentierte nicht nur das Backup-Fenster eine ständige Herausforderung für die Stadt, sondern die IT-Mitarbeiter hatten insbesondere auch mit der Wiederherstellung von Nutzerdateien und Datenbanken zu kämpfen. „Das Identifizieren und Auffinden des richtigen Bandes dauerte lange, und wenn es bereits an einen Offsite-Speicher geschickt worden war, dann war die Wiederbeschaffung sehr zeitraubend“, erklärte Danny Santee, Enterprise Systems Supervisor der Stadt. „Der ganze Prozess war schwerfällig und lästig. Die Wiederherstellung einer Nutzerdatei von einem Band konnte bis zu drei Tage dauern. Mit ExaGrid dagegen ist die Aufgabe vom Eingang der Anfrage bis zur Wiederherstellung der Daten in etwa einer halben Stunde erledigt, wobei die größten Zeitgewinne bei der Verwaltung der Wiederherstellungen beobachtet wurden, insbesondere bei der Wiederherstellung von SQL-Daten.“

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte der City of Aurora, um mehr über die Erfahrungen des Unternehmens mit ExaGrid zu hören.

ExaGrid veröffentlichte über 360 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Diese Berichte verdeutlichen die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch „einfach funktioniert“.

