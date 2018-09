Clarke Valve beendet 5,5 Mio. USD Venture-Finanzierungsrunde unter Führung von OGCI Climate Investments

Clarke Valve schloss heute den Verkauf von Vorzugsaktien der Serie B in Höhe von 5,5 Mio. USD an eine Reihe von Investoren unter der Leitung von OGCI Climate Investments ab. Mit dem Kapital von Saudi Aramco Energy Ventures und Chevron Technology Ventures brachte Clarke insgesamt 15,5 Mio. USD in der Serie-B-Finanzierung auf.

Pratima Rangarajan, CEO von OGCI Climate Investments, erklärte: „Wir freuen uns, das Team von Clarke bei der Erschließung eines globalen Markts zu begleiten. Wir glauben, dass die Ventiltechnologie von Clarke optimal geeignet ist, um flüchtige Methanemissionen in den Griff zu bekommen.“

Kyle Daniels, President & CEO von Clarke Valve, ergänzte: „Es war immer unser Ziel, Ventile mit der weltweit besten Leistung herzustellen, und dieses Ziel spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle, wenn es um die Minimierung der Methanemissionen geht. Dank der neuen Finanzierung kann Clarke seine eigenentwickelte Lösung zur Reduzierung flüchtiger Emissionen auf den Markt bringen und für die meisten Ventile der Mitbewerber eine Umrüstlösung bieten. Die Unterstützung von OGCI Climate Investments bedeutet, dass unsere führende Technologie an Bekanntheit gewinnt, dass wir Marktanteile erschließen und die flüchtigen Methanemissionen älterer Ventilkonstruktionen reduzieren können.“

Bill Dambrackas, Chairman von Clarke Valve, kommentierte: „Clarke hat jetzt über 23 Mio. US-Dollar von Investoren erhalten. Viele davon sind eng mit Öl- und Gasunternehmen verbunden, den weltweit führenden Ventilnutzern und Ventilexperten. Ihre Entscheidung, in Clarke Valve zu investieren, stellt einen großen Vertrauensbeweis in unsere Vision dar. Außerdem haben sich viele unserer vorherigen und ursprünglichen Investoren erneut an dieser Runde beteiligt, darunter New World Angels (NWA) und Ocean Azul. Wir schätzen ihre fortgesetzte Unterstützung sehr. Zusammen mit Saudi Aramco Energy Ventures and Chevron Technology Ventures heißen wir OGCI Climate Investments in unserem Team herzlich willkommen.“

Über OGCI Climate Investments

OGCI Climate Investments LLP ist ein Investmentfond in Milliardenhöhe mit dem Ziel, praktische Maßnahmen zur Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige, schadstoffarme Zukunft zu fördern. Der Fond investiert in Technologien, die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren können, wirtschaftlich tragbar sind, ihre Marktreife erreicht haben und im großen Umfang bereitgestellt werden können. Der Fond wurde im November 2016 von der Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) eingeführt. Die OGCI ist eine freiwillige Initiative unter Leitung der CEOs von 13 globalen Öl- und Gasunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oilandgasclimateinitiative.com.

Über Clarke Valve

Clarke Valve ist ein Hersteller von innovativen Ventilkonstruktionen, der den Markt für industrielle Durchflussregelung mit modernsten Designtechniken der Luftfahrt revolutioniert. Das Shutter Valve ist ein Regelventil mit vollem Durchmesser, das praktisch alle flüchtigen Emissionen eliminiert. Unser innovatives Design verfügt über ideale Eigenschaften für industrielle Regelventile: Neben der unübertroffenen Durchflussrate zeichnet es sich durch absolute Druckstabilität aus, ist völlig leckfrei und beugt Kavitation sowie Lochkorrosion vor. Das Ergebnis sind verbesserte Verschleiß-/Wartungseigenschaften und eine äußerst präzise Durchflussregelung. Die Standardprodukte des Unternehmens werden gemäß Kundenanforderungen gefertigt und in unserer Zentrale in Rhode Island montiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.clarkevalve.com.

©2018 Clarke Valve. Alle Rechte vorbehalten. Clarke Valve and Shutter Valve sind Warenzeichen von Clarke Valve und können beim amerikanischen Patent- und Markenamt registriert sein. Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180925006234/de/