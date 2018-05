Claus Kiermaier startet Kiermaier Immobilien

Kiermaier Immobilien,

- Fokus auf Transaktion, Beratung und Vertrieb

- Privat- und Kapitalanleger sowie Family Offices als Zielgruppe

- Kooperation mit Lebenstraum-Immobilien und Merck Finck Privatbankiers

München (29. Mai 2018). Der renommierte Immobilienexperte Claus Kiermaier segelt mit Kiermaier Immobilien ab 1. Juni 2018 unter eigener Flagge. Nach leitenden Stationen bei Münchner Bank Immobilien, eigenwert sowie der PlanetHome Group widmet er sich ab sofort individuellen Immobilienmarktthemen. Dafür kooperiert er in den Bereichen Objektvermittlung und Beratung unter anderem mit Lebenstraum-Immobilien sowie Merck Finck Privatbankiers.

"Im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien braucht es nach knapp zehn Jahren des Booms in den nächsten Jahren einen differenzierteren Blick denn je, um erfolgreich am Markt bestehen zu können", erklärt Kiermaier. Der Münchner hat sich in knapp drei Jahrzehnten nicht nur umfangreiche Marktexpertise aufgebaut, sondern ebenso ein breites und funktionierendes Netzwerk.

Diese Kombination will er Privatkäufern, Kapitalanlegern und Investoren bei Transaktionen, in der Beratung und im Vertrieb bereitstellen. "Mein Ziel ist es, Immobiliengeschäfte von der Anbahnung bis zur Abwicklung zu begleiten", erläutert er. Im Bereich Vertrieb wird er dafür mit Lebenstraum-Immobilien kooperieren, die ebenfalls in und um München agieren. Ein weiter Netzwerkbaustein ist die Kooperation mit Merck Fink Privatbankiers.

Kiermaier gilt als einer der ausgewiesenen Experten im Bereich Wohnimmobilien. In den letzten zehn Jahren hat er als Geschäftsführer die Münchner Bank Immobilien GmbH geleitet, aus der unter seiner Federführung zusammen mit Colliers International die eigenwert GmbH erwachsen ist. Bei der PlanetHome Group verantwortete Kiermaier den Geschäftsbereich Projektvertrieb. Der gebürtige Münchner ist ein gefragter Moderator, Referent und Speaker, zuletzt bei Veranstaltungen des IVD Sued, des Immobilienforums oder im Juni 2018 beim Immobilienkongress München. Darüber hinaus managed Kiermaier nachhaltig als Family Officer für zwei Inhaberinnen ein komplexes Grundvermögen.

Mehr Informationen unter: www.kiermaier-immobilien.de

