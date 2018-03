Clinipace Worldwide ernennt Ian Fraser zum Senior Vice President für operative Geschäfte in Europa und Nahost

Clinipace Worldwide, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Komplettservice, hat die Ernennung von Ian Fraser zum Senior Vice President für operative Geschäfte in der Europäischen Union sowie im Nahen Osten (EUME) bekannt gegeben. In seiner neuen Rolle wird Fraser die Leitung der klinischen Betriebe übernehmen und an der Ausdehnung des bestehenden Leistungsportfolios von Clinipace in der entsprechenden Region arbeiten.

Fraser verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Auftragsforschung und kann viele Erfolge bei der Leitung von Betriebsabteilungen vorweisen. Bevor er zu Clinipace stieß, war er Vorstand für klinische Betriebe und onkologische Entwicklungsleistungen bei Chiltern International, wo er auch weitere Stellen wie Senior Executive Director für klinische Betriebe in Westeuropa, Executive Director für klinisches Monitoring in Europa sowie Associate Director für klinisches Monitoring weltweit innehatte.

„Ian Frasers Stärken liegen im betrieblichen und wirtschaftlichen Bereich. Seine Führungserfahrung ist eine hervorragende Ergänzung für unsere Teams rund um die Welt“, sagte Jason Monteleone, CEO von Clinipace. „Seine vertiefte Fachkompetenz in der Onkologie bringt für unsere Kunden den Vorteil, dass er mit seiner Erfahrung auf ihre ganz speziellen Bedürfnisse eingehen kann – egal, ob es sich um große, kleine oder mittelständische Unternehmen handelt. Wir sind zuversichtlich, dass Ian Frasers Erfahrung erheblich zu unserem zukünftigen Wachstum und unserer Leistungsfähigkeit gegenüber unseren Kunden beitragen wird.“

Über Clinipace Worldwide

Clinipace Worldwide, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Komplettservice, trägt zum Fortgang von klinischen Studien und zu erfolgreichen Ergebnissen für Stakeholder und Patienten bei. Das Unternehmen nutzt sein umfangreiches therapeutisches Wissen und seine Erfahrungen mit klinischen Studien zur Unterstützung biowissenschaftlicher Firmen, damit diese ihre wichtigsten Ziele erreichen können. Clinipace hat mehr als 1500 klinische Studien und 1500 aufsichtsrechtliche und statistische Beratungsprojekte abgeschlossen und ist in Nordamerika, Südamerika, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Infos finden Sie unter www.clinipace.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180327005497/de/