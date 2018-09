Cloudflare startet den ersten Domain-Registrar, den Sie lieben können

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, gab heute den frühen Zugang für Cloudflare Registrar bekannt, den ersten Registrar, der auf Vertrauen, Sicherheit und faire Großhandelspreise setzt. Cloudflare hat sich entschieden, heute an seinem achten Geburtstag, Registrar als Geschenk an das Internet bekannt zu geben.

Der Markt für die Domainregistrierungen war träge und manipulativ. Registrare locken Kunden mit niedrigen Registrierungsgebühren an und verlangen anschließend sehr hohe Verlängerungsgebühren. Sie betrügen auch Nutzer, damit diese Dienstleistungen kaufen, die sie nicht benötigen, oder berechnen Gebühren für kritische Dienste, die sonst kostenlos angeboten werden, wie z. B. SSL. Der Registrar von Cloudflare macht Schluss mit dem irreführenden Preismodell und bietet allen Kunden von Cloudflare eine preisgünstige Lösung ohne Aufschlag auf den Großhandelspreis – anfänglich und bei jeder Verlängerung.

„Als wir uns den Markt für die Domainregistrierung ansahen, waren wir schockiert über die betrügerischen Preisgestaltung für einen Dienst, der wirklich nur eine Handelsware ist“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir haben festgestellt, dass das Einzige, was jeder Kunde von Cloudflare braucht, eine Domain ist, also brauchte er einen Registrar, dem er vertrauen konnte. Mit Cloudflare Registrar versprechen wir unseren Kunden die besten Sicherheitsverfahren zum bestmöglichen Preis anzubieten. Unser Ziel ist es einfach, den ersten Domain-Registrar zu schaffen, den Sie lieben können.“

Die Vorteile von Cloudflare Registrar umfassen u. a.:

Faire Preisgestaltung: Durch die Preisgestaltung nach Kosten entfallen alle Überraschungskosten, wie überhöhte Verlängerungskosten oder versteckte Zusatzgebühren bei anderen Registraren. Cloudflare berechnet einfach den Großhandelspreis der Registrierung, den niedrigsten heute verfügbaren Preis. Transparenz: Das gesamte autorisierte Team wird benachrichtigt, wenn Änderungen vorgenommen werden. Führende Sicherheitsverfahren: Eingebaute Zwei-Faktor-Authentifizierung, automatische Domänensperre, WHOIS-Datenschutz und bewährte Sicherheitsverfahren wie automatisches DNSSEC – alles ohne zusätzliche Kosten. Top Level Domain .com .net .info .org Großhandel-Registrierungsgebühr 7,85 USD 9,77 USD 10,84 USD 9,93 USD ICANN-Gebühr 0,18 USD 0,18 USD 0,18 USD 0,18 USD Cloudflare-Gebühr 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD Kundenkosten 8,03 USD 9,95 USD 11,02 USD 10,11 USD

Zusätzlich zum Cloudflare Registrar verfügt das Unternehmen über einen unternehmensweiten Domainregistrierungsservice namens Cloudflare Custom Domain Protection, der im Februar 2016 eingeführt wurde.

Weitere Informationen über Cloudflare Registrar finden Sie in den nachstehenden Ressourcen. Bestehende Kunden von Cloudflare können sich hier für frühen Zugang anmelden.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heutzutage unterhält das Unternehmen eines der größten Netzwerke, das über 10 Billionen Anfragen pro Monat betreibt, was fast 10 Prozent aller Internet-Anfragen ausmacht. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Aller Web-Traffic der von Cloudflare getriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede ergänzte Site immer smarter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom World Economic Forum als ein Technologie-Pionier anerkannt, vom Wall Street Journal in zwei aufeinander folgenden Jahren zum „Most Innovative Network & Internet Technology Company“ (Innovativstes Netzwerk- und Technologie-Unternehmen) ernannt und von Fast Company unter den 50 innovativsten Unternehmen weltweit platziert. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Austin, TX, Champaign, IL, New York, NY, Washington, DC, London und Singapur.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180927005952/de/