CLUB TIROL organisierte Ladinisches Watterturnier in Wien

Wien (pts005/20.03.2019/07:00) - Beim kürzlich stattgefundenen vierten Ladinischen Watterturnier herrschte im schönen Tiroler Ambiente "des Käuzchens", dem gemütlichen Wirtshaus im siebenten Wiener Bezirk, eine besonders gute Stimmung. Eine Spieleinführung durch die Spielleiter Martina Scheiber und Wolfgang Seidl hat es nicht gebraucht, denn alle Teilnehmer können seit zehn Jahren in Wien den "Watterstammtisch" besuchen. Nach einer spannenden Auslosung der Spielpaare ging es sogleich zur Sache und die geübten Watterteams kämpften um die tollen Preise der Sponsoren.

Am Ende konnte sich ein Team zum Sieger des fast 4-stündigen, äußerst spannenden Wattmarathons küren: Josef Schroll und sein Partner Reinhard Pichler haben den Hauptpreis - zwei Hartschalen Trolleys von der Tiroler Versicherung zur Verfügung gestellt - gewonnen.

Der zweite Platz ging an Margareta Maleh und Monika Vonmetz, die sich über zwei Minidesignlautsprecher, Bücher & Sturmfeuerzeuge - zur Verfügung gestellt von HR-SCOPE - erfreuten. Einen ehrenwerten dritten Platz sicherten sich Karin Mayr und Patrick Walch mit Preisen von der Tiroler Versicherung und HR-SCOPE.

Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren des 4. Ladinischen Wattturniers in Wien:

Tiroler Versicherung, HR-SCOPE, Tiroler Tageszeitung, Cafè + Co, UKI - Unterstützung zur Integration von MigrantInnen

"Gewattet" wird in Tirol seit Jahrhunderten in fast allen Familienstuben und typischen Einheimischen-Gasthäusern. Diese Tradition des Wattens, die ein Teil des Tiroler Volkskulturgutes ist, führen wir seit fast 10 Jahren in Wien fort.

Über den CLUB TIROL Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit mehr als zehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile rund 450 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident KR Mag. Julian Hadschieff, Vorstandsvorsitzender PremiQamed Group und Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Mag. Renate Danler, Renate Danler Consulting, Dr. Peter Kunz, Kunz Wallentin RAE GmbH, Dr. Barbara Kolm, Vizepräsidentin der Österr. Nationalbank, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Kommunikations-Beraterin Charlotte Sengthaler, MA, Oberst Mag. Stefan Kirchebner, Chef der Garde, Personalberaterin MMag. Martina Scheiber HR Scope, Journalistin Mag. Lydia Ninz.

