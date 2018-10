CO.DON AG deutsch

CO.DON AG, DE000A1K0227

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameName und Rechtsform: Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu: Titel: Professor Vorname: Hans B. Nachname(n): Bauerfeind Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameCO.DON AG b) LEI3912006R73YW0SX1KG21 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE000A1K0227 b) Art des GeschäftsTilgung des ersten Ratenbetrages der Wandelschuldverschreibung (WKN A2LQNB; ISIN DE000A2LQNB8) in Form von Aktien; Für den ersten Ratenbetrag für 41 Wandelschuldverschreibungen wurde eine Amortisation durch Pflichtwandlung des Ratenbetrages und die Lieferung von Aktien entsprechend des Amortisationsverhältnisses vorgenommen. Geliefert wurden 63.591 CO.DON -Aktien c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 5,37 EUR 341483,67 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 5,37 EUR 341483,67 EUR e) Datum des Geschäfts2018-09-10; UTC+2 f) Ort des GeschäftsAußerhalb eines Handelsplatzes

CO.DON AG
Warthestraße 21
14513 Teltow
Deutschland

www.codon.de

