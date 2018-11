Cobalt 27 wird auf Bergbaukonferenzen von der Deutschen Bank, Goldman Sachs und Scotiabank präsentieren Toronto, Ontario ? 1. November 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (?Cobalt 27? oder das ?Unternehmen?) (TSXV: KBLT)(OTCQX: CBLLF)(FWB: 27O), ein

Toronto, Ontario ? 1. November 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (?Cobalt 27? oder das ?Unternehmen?) (TSXV: KBLT)(OTCQX: CBLLF)(FWB: 27O), ein Batteriemetall-Streaming- und Lizenzgebührenunternehmen mit direkter Beteiligung an Kobalt und Nickel, wichtigen Bestandteilen der Schlüsseltechnologien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, gibt heute seine Teilnahme an den folgenden Bergbaukonferenzen bekannt:

- China International Nickel & Cobalt Industry Forum

- Martin Vydra, Head of Strategy, wird auf dem China International Nickel & Cobalt Industry Forum, das von Beijing Antaike Information Co., Ltd. und der Kobaltabteilung der China Non-Ferrous Metals Industry Association vom 6. bis 8. November 2018 in Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian veranstaltet wird, für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

- Eight Cap Power Up 3.0: Globale Elektrifizierung

- Justin Cochrane, President und COO, wird auf der von Eight Capital Power Up 3.0 ausgerichteten Konferenz zum Thema Globale Elektrifizierung in Toronto (Kanada) am Montag, den 12. November 2018 um 15:35 Uhr Ortszeit präsentieren und Martin Vydra, Head of Strategy, wird an der Podiumsdiskussion Battery Metals Panel um 16:10 Uhr Ortszeit teilnehmen.

- Global Natural Resources Conference von Goldman Sachs

- Anthony Milewski, Chairman und CEO, wird am Mittwoch, den 14. November 2018 um 14:10 Uhr Ortszeit an der Podiumsdiskussion Delivering the Battery of the Future and ist Supply Chain im Rahmen der Global Natural Resources Conference von Goldman Sachs in London (Vereinigtes Königreich) teilnehmen und für Einzelgespräche bereitstehen.

- Lithium Energy Storage & Basic Materials Conference der Deutschen Bank

- Anthony Milewski, Chairman und CEO, wird am Donnerstag, den 15. November 2018 auf der Lithium Energy Storage & Basic Materials Conference der Deutschen Bank in London (Vereinigtes Königreich) an der Podiumsdiskussion Battery Raw Materials and Changing Technologies, die um 11 Uhr Ortszeit beginnt, teilnehmen und für Einzelgespräche bereitstehen.

- Scotiabank Mining Conference

- Justin Cochrane, President und COO, wird auf der Scotiabank Mining Conference in Toronto (Kanada) am Mittwoch, den 28. November 2018 um 12:10 Uhr Ortszeit präsentieren. Das Unternehmen wird während der Konferenz am 27. und 28. November 2018 außerdem Einzelgespräche abhalten.

- Global Metals & Mining Conference von Goldman Sachs

- Anthony Milewski, Chairman und CEO, wird auf der Global Metals & Mining Conference von Goldman Sachs in New York City (USA) am Mittwoch, den 28. November 2018 präsentieren und für Einzelgespräche bereitstehen.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Investitionsvehikel für Elektrometalle, das Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte darstellen, bietet. Das Unternehmen hat einen ab 2021 gültigen Kobalt-Stream bei der erstklassigen Mine Voisey?s Bay von Vale (einschließlich der angekündigten unterirdischen Erweiterung) erworben, erwirbt derzeit den ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der kostengünstigen und langlebigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu und verfügt über einen der weltweit größten Vorräte an physischem Kobalt. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von neun Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cobalt27.com oder über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA

Director, Corporate Communications

+1-604-828-0999

info@cobalt27.com

