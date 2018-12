Code xmas: Mit mytaxi um -30 % in der gesamten Weihnachtszeit unterwegs

Jetzt bei mytaxi sparen und nicht bei den Geschenken! Unter diesem Motto und mit dem Code "xmas" profitieren mytaxi-Fahrgäste ab sofort durchgehend bis einschließlich 24. Dezember 2018 von einem einmaligen 30 % Rabatt auf den Fahrpreis. Egal, ob zum nächsten Adventsmarkt, zur jährlichen Weihnachtsfeier oder zum fröhlichen X-Mas-Shopping: mytaxi bringt seine Fahrgäste sicher, bequem und noch dazu zum vergünstigten Fahrpreis ans Ziel - damit im Börserl mehr Geld für Geschenke bleibt. https://www.mytaxi.com/xmas

Wien (pts016/06.12.2018/10:45) - Jetzt bei mytaxi sparen und nicht bei den Geschenken! Unter diesem Motto und mit dem Code "xmas" profitieren mytaxi-Fahrgäste ab sofort durchgehend bis einschließlich 24. Dezember 2018 von einem einmaligen 30 % Rabatt auf den Fahrpreis. Egal, ob zum nächsten Adventsmarkt, zur jährlichen Weihnachtsfeier oder zum fröhlichen X-Mas-Shopping: mytaxi bringt seine Fahrgäste sicher, bequem und noch dazu zum vergünstigten Fahrpreis ans Ziel - damit im Börserl mehr Geld für Geschenke bleibt. https://www.mytaxi.com/xmas

Jeder, der ab sofort bis einschließlich 24. Dezember 2018 ein mytaxi via mytaxi App bestellt und bezahlt, profitiert einmalig von einem 30 % Rabatt auf den Fahrpreis. Einfach App downloaden, registrieren, Zahlungsmittel sowie Gutscheincode "xmas" hinterlegen und anschließend nur noch per Knopfdruck sofort oder bis zu vier Tage im Voraus ein mytaxi bestellen. Bei Bezahlung per App werden die 30 % auf dem hinterlegten Zahlkonto automatisch gutgeschrieben. Die Kosten der Aktion werden voll und ganz von mytaxi im Rahmen der Weihnachtsaktion getragen. Die mytaxi-Fahrer erhalten stets den vollen Fahrpreis laut Taxometer ausbezahlt.

Oh du fröhliche... Entspannte Weihnachtszeit mit mytaxi

Besonders jetzt, wo die Temperaturen sinken und es früher dunkel wird, möchte man schnell, sicher und am besten bequem nach Hause kommen. Vor allem nach dem einen oder anderen Punsch auf den Weihnachtsmärkten sollte man sich keines Falls selbst hinters Steuer setzen, sondern auf ein Taxi vertrauen. Und auch beim weihnachtlichen Shoppen kommen schnell Päckchen für Päckchen in die immer praller werdenden Einkaufstaschen. Und wer kennt das nicht? Gegen Ende der ausgiebigen Shoppingtour werden die schönen Gaben zur unerträglichen Last. Mit mytaxi können Fahrgäste die Weihnachtszeit entspannt genießen: Statt abgekämpft in überfüllten Öffis nach Hause zu fahren, kann ganz einfach ein mytaxi bestellt werden, um sicher und bequem ans Ziel zu kommen.

Sarah Lamboj , Geschäftsführerin von mytaxi Österreich: "Mit dieser Aktion möchten wir noch mehr Menschen, die privat oder beruflich unterwegs sind, von der hohen Servicequalität von mytaxi überzeugen. Zugleich möchten wir einmal mehr unter Beweis stellen, dass mytaxi die faire, freundliche und sichere Alternative ist - nicht nur zur Weihnachtszeit!"

Über mytaxi mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt. Mit mehr als 10 Millionen Fahrgästen und 100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App in Europa. Allein in Wien wird mytaxi von rund 1.000 lizenzierten Taxifahrern genutzt. Seit September 2014 gehört mytaxi zur Daimler Mobility Services GmbH (Teil der Daimler Gruppe). Im Juli 2016 kündigte mytaxi den Zusammenschluss mit Hailo an, der führenden Taxi-App in Großbritannien und Irland - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur größten Taxi-App Europas. Mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern ist mytaxi heute in rund 100 Städten aktiv. CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst. Weitere Infos unter: https://www.mytaxi.com

