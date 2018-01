Code42 verstärkt seine Datensicherheits- und Wiederherstellungslösungen

Code42, führender Anbieter von Cloud-basierter Datensicherung und Wiederherstellung für Endpunkte, verstärkt seine Datensicherheitslösung. In einem Umfeld, das zunehmend von Malwareangriffen und Datendiebstählen geprägt ist, unterstützt Code42 Unternehmen aller Größen weiterhin dabei, höhere Anforderungen an Informationstechnologie (IT) und Sicherheit durch schnellere Bereitstellung und kürzere Reaktionszeiten zu erfüllen.

Um unsere mehr als 47.000 Kunden bei der Anpassung Ihrer Datensicherheitsvorgaben und schnelleren Bereitstellung zu unterstützen, hat Code42 seine Enterprise-Lösung mit mehreren neuen Funktionalitäten ausgestattet. Hierzu gehören:

Sicherheitszentrum – Unterstützt bei der Entdeckung und Risikominimierung von internen Bedrohungen und Datendiebstahl durch Exfiltration, indem Regeln für Alerts gesetzt werden können, wenn die erlaubte Anzahl an Datenbewegungen überschritten wird. Zudem können Dateiaktivitätsmuster verfolgt und Warnhinweise an IT- und Sicherheitsadministratoren gesendet werden, wenn Datenübertragungen an Cloud-Speicher oder Wechseldatenträger das übliche Maß übersteigen. Externer Schlüsselspeicher – Gibt IT-Administratoren die Möglichkeit, die Datensicherheit zu erhöhen, indem Kodierungsschlüssel in der Cloud, also getrennt vom Datenspeichergelagert werden können. Identitätsmanagement – Verleiht IT-Administratoren die zusätzliche Flexibilität, aus einer Vielzahl von Identitätsmanagementanwendungen, darunter einer Integration mit Okta, auszuwählen, um eine mehrstufige Authentifizierung in der Cloud zu erreichen. Okta ist einer der führenden unabhängigen Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Zugriffssperre – Ermöglicht IT-Administratoren, Laptops und Desktops sofort zu sperren, damit nach dem Verlust oder Diebstahl eines Gerätes kein Zugriff auf Daten erfolgen kann. Legal Hold – Integriert Zapproved eDiscovery-Software, damit die IT- und die Rechtsabteilungen die Erfassung und Aufbewahrung von Daten für eDiscovery vereinfachen können.

Kleine und aufstrebende Unternehmen, denen der Schutz ihrer wertvollen Geschäftsdaten am Herzen liegt, profitieren ebenfalls von jüngsten Verbesserungen der Code42-Produkte. Die Lösung CrashPlan for Small Business bietet Unternehmen mit weniger als 200 Mitarbeitern Daten-Backup und -Wiederherstellung für Laptop- und Desktop-Computer – einfach, preisgünstig und unbegrenzt. Die vor kurzem erschienene neue Produktoberfläche macht die Wiederherstellung von Dateien oder den Austausch eines bestehenden Gerätes noch einfacher und intuitiver.

Kleine Unternehmen können CrashPlan for Small Business nutzen für:

Die schnelle Wiederherstellung von geschäftlichen Dateien nach Datum oder Typ, sogar, wenn sie gelöscht wurden. Die Überwachung von Nutzung, Wiederherstellung und Backups. Die automatische Verschlüsselung von Dateien, die mit Code42 gesichert wurden.

Um mehr über Code42 sowie über die Enterprise- und Small Business-Datensicherheitslösungen zu erfahren, besuchen Sie https://www.code42.com/de/.

