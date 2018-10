Cohn & Wolfe bei den SABRE Awards als „Global Agency of the Year“ ausgezeichnet

Cohn & Wolfe wurde gestern Abend in Washington, D.C. bei der Verleihung der Global SABRE Awards 2018 von The Holmes Report zur „Global Agency of the Year“ gekürt. Die weltweit tätige Kommunikationsagentur - die Anfang 2018 mit Burson-Marsteller zu BCW (Burson Cohn & Wolfe) fusionierte - wurde für ihr anhaltendes zweistelliges Wachstum und ihre Verwandlung in eine integrierte Kommunikationsagentur geehrt.

der Vertreter von The Holmes Report:

Cohn & Wolfe hat natürlich ein eindrucksvolles Wachstum vorzuweisen, aber der Weg, der das Unternehmen dorthin geführt hat, ist die eigentliche Erfolgsgeschichte. Vor zehn Jahren war Cohn & Wolfe ein beachtlicher Akteur bei Konsumartikeln und im Gesundheitswesen und hielt eine Mischung von traditioneller Medien-Expertise und zunehmenden digitalen Fähigkeiten bereit. In den letzten Jahren kam ein Sortiment an tiefgreifendem Social-Media-Knowhow hinzu sowie die Fähigkeit, bezahlte, verdiente, geteilte und eigene Kanäle zu integrieren. Im vergangenen Jahr haben wir einen verstärkten Influencer-Marketing-Ansatz („Trufluence“) sowie ausgeweitete AI- und VR-Fähigkeiten beobachtet. Demzufolge kann sich Cohn & Wolfe nun mit Fug und Recht als integrierte Agentur bezeichnen, die ihren Kunden die Möglichkeit bietet, das komplette Markenerlebnis über soziale, erfahrungsorientierte und andere Kanäle bereitzustellen, das sich zudem auf robuste Daten stützt, um kanalneutrale Ideen und immersive Inhalte zu liefern.

Darüber hinaus erhielt Cohn & Wolfe auch die Anerkennung als „Agency of the Year“ von The Holmes Report, die im Lauf des Jahres für Nordamerika, Großbritannien, die EMEA-Region und Asien-Pazifik Midsize verliehen wurde.

„Es ist eine enorme Ehre für Cohn & Wolfe, in seinem abschließenden Betriebsjahr die Auszeichnung als „Global Agency of the Year“ zu erhalten“, erklärte Donna Imperato, früher CEO von Cohn & Wolfe und nun Global CEO von BCW. „Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass The Holmes Report den erfolgreichen Weg des Unternehmens zu einer führenden integrierten Kommunikationsagentur anerkannt hat. Ich nehme diese Auszeichnung im Namen aller Kollegen bei BCW in Empfang, das diesen Weg der besten integrierten Full-Service-Kommunikationsagentur der Welt weitergeht.“

Mit den Global SABRE Awards werden auch die weltweit 40 besten Kampagnen des vergangenen Jahres gewürdigt. Die von der Agentur erstellte Kampagne „Check Your Balls“ mit UNG Cancer belegte den 12. Platz und die Kampagne „Women in the Driving Seat“ mit Ford Middle East & Africa den 38. Platz .

Über BCW

