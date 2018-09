CollectDirect: Internationaler Paketversand zum bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnis

Gerade fixiert der Zeigefinger noch das Paketband zum Verknoten, da klingelt es schon an der Tür: Die schnelle und flexible Abholung von Paketen zum Versand ist einer der grossen Vorzüge von CollectDirect.

Tägerwilen (pts005/06.09.2018/07:20) - Gerade fixiert der Zeigefinger noch das Paketband zum Verknoten, da klingelt es schon an der Tür: Die schnelle und flexible Abholung von Paketen zum Versand ist einer der grossen Vorzüge von CollectDirect.

Als erster Schweizer Online-Versandanbieter verknüpft das junge Unternehmen die Dienstleistungen bestes Angebot, bequeme Abholung und weltweite Zustellung miteinander. Die Abwicklung erfolgt unter www.collect-direct.com. Der Nutzer kann Preis und Versandart selbst wählen und so die für sich passenden Konditionen zusammenstellen. Eine Sendungsverfolgung wird selbstverständlich dazu eingerichtet. "Unsere Kernkompetenz ist, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb eines weltweiten Transportnetzwerkes anzubieten", erklärt Ramón Kluge, einer der beiden Gründer von CollectDirect. Im Fokus steht dabei, die schnellstmögliche und zuverlässige Abholung und Zustellung für Im- und Exportsendungen zu gewährleisten, um Auftraggebern und Adressaten Zeit zu ersparen.

Der Versand von Produkten oder Ersatzteilen zählt in jedem Industrieland zu den grössten Wirtschaftsbereichen und wächst stetig. 2017 beförderte allein die Schweizerische Post rund 129 Millionen Pakete, sieben Millionen mehr als noch im Vorjahr. Versandhandel und Produktionsabläufe wären ohne Zustellung von Waren nicht möglich, Paketdienste nähern sich mit ihren Angeboten daher immer weiter Overnight-Kurieren und vor allem dem Kundenwunsch an. "Unsere Idee ist, das Ganze zu bündeln und sowohl Unternehmen als auch Privatleuten das Leben damit zu erleichtern", ergänzt R. Kluge. Bisher bietet CollectDirect den nationalen Paketversand sowie weltweite Import-/Export-Sendungen für Schweizer und Liechtensteiner an. Demnächst soll die Versanddienstleistung auch für Europäer verfügbar sein, dann profitiert auch Deutschland von einer flächendeckenden Abwicklung durch CollectDirect in ganz Europa. Ein komplexes Vorhaben, denn fast jedes Land hat beim Paketversand eigene Ein- und Ausfuhrbestimmungen und Zollvorschriften. Die sind CollectDirect vertraut, schliesslich soll jede Sendung fristgemäss ihren Zielort erreichen. Aktuell wird das Angebot bereits gut angenommen, die nächsten Ziele seien bereits gesteckt, verrät Ramón Kluge: "Irgendwann möchten wir als zusätzlichen Service für unsere Kunden Speditionen in unser Versand-Boot dazu holen."

CollectDirect ein Service der CarrySwiss Mit CollectDirect haben die Firmeninhaber ein weltweites Transportnetzwerk geschaffen, das dem Nutzer die Möglichkeit gibt, mit nur wenigen Schritten den günstigsten und schnellsten Versand-Dienstleister zu ermitteln. Sie gründeten im Jahre 2012 im schweizerischen Zug die Firma "CarrySwiss Ramón Kluge & Zoltan Surina". Später zogen sie mit ihrem Unternehmen nach Tägerwilen im Kanton Thurgau, wo sich bis heute der Hauptsitz befindet.

Pressekontakt: CarrySwiss Herr Ramón Kluge Rheinsichtweg 8 8274 Tägerwilen Schweiz Telefon: +41 (0) 71 536 54 05 E-Mail: pr@collect-direct.com Web: https://collect-direct.com

Presseagentur: INOVENTA Herr Christoph Hendreich Hermannus-Contractus-Str. 30B 78479 Reichenau Deutschland Telefon: +49 (0) 7534 2719939 E-Mail: info@inoventa.com Web: https://www.inoventa.com

Bildanforderung Bildmaterial finden Sie im Pressebereich auf https://collect-direct.com

(Ende)

Aussender: CarrySwiss Ansprechpartner: Ramón Kluge Tel.: +41 (0) 71 536 54 05 E-Mail: pr@collect-direct.com Website: collect-direct.com

Tägerwilen (pts005/06.09.2018/07:20)