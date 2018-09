Comeback für Natobi? Oder endgültiger Abschied als Single? - Love Island bei RTL II

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show - Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Freitag, 28. September, um 22:15 Uhr bei RTL ...

Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Nächste Folge am Freitag, 28. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Während Tracy und Marcellino zusammen den Markt unsicher machen, vertraut Lisa sich Jessica an. Natascha und Tobias müssen eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Kommen sie wieder zusammen oder entscheiden sie sich für Richard beziehungsweise Janine? In jedem Fall müssen zwei Islander die Insel heute Abend verlassen.

Tracy und Marcellino auf dem Markt & Natobis Kochstudio

Die Turteltäubchen Tracy (20) und Marcellino (25) freuen sich sehr, dass sie auf ein Date dürfen. Gemeinsam machen sie einen Ausflug zum Markt und kaufen Leckereien für die Villa an. Doch die Suche nach Datteln gestaltet sich schwieriger als gedacht. Zurück in der Villa werden die Einkäufe in Natobis Kochstudio genau unter die Lupe genommen. Nähern sich Natascha (28) und Tobias (25) beim gemeinsamen Kochen wieder an? Schließlich sind beide seit gestern Abend wieder Single...

Freude bei Lisa

Lisa (21) und Yanik (31) haben eine romantische Nacht in der Privat-Suite verbracht und sind sich nochmal nähergekommen. Nach ihrer Rückkehr in die Villa sucht die blonde Kosmetikerin das Gespräch mit ihrer neuen Freundin Jessica (22). Schließlich muss sie ja jemanden erzählen, dass Yanik sie gestern sogar gefragt, ob sie seine Freundin sein möchte...

Die Brücke der Herzen

Am Abend steht eine schwerwiegende Entscheidung an. Natascha (28) und Tobias (25) müssen sich entscheiden, ob sie wieder ein Paar sein oder doch lieber mit Richard (21) oder Janine (22) zusammenkommen möchten. Schließlich sind alle aktuell Single. Tagsüber haben die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und der Maler und Lackierer viel Zeit mit den beiden Neuzugängen verbracht. Abends stehen sie sich jeweils am anderen Ende der Brücke gegenüber. Keine leichte Entscheidung, denn wer heute Abend Single bleibt, muss die Insel verlassen. Werden sich Natascha (28) und Tobias (25) auf der Brücke der Herzen à la Miranda und Steve in "Sex and the City" in die Arme schließen oder ist endgültig Schluss zwischen den beiden?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Freitag, den 28. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

