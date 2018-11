commercetools im IDC MarketScape-Bericht als Major Player ausgezeichnet

München (Deutschland) - Bei der jährlichen IDC MarketScape-Analyse überzeugen die API-first-Architektur und die flexiblen Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der E-Commerce-Plattform. Diese Stärken brachten commercetools die Platzierung in der Kategorie "Major Player" ein. commercetools, einer der weltweit ...

München (Deutschland) - Bei der jährlichen IDC MarketScape-Analyse überzeugen die API-first-Architektur und die flexiblen Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der E-Commerce-Plattform. Diese Stärken brachten commercetools die Platzierung in der Kategorie "Major Player" ein.

commercetools, einer der weltweit führenden Anbieter von E-Commerce-Software, wurde im aktuellen Bericht "IDC Marketscape for B2C Digital Commerce" als "Major Player" eingestuft. Der Report unterstreicht, dass commercetools die ideale Lösung für Unternehmen und Organisationen darstellt, die bei der "Geschwindigkeit des Wandels im B2C-Digitalhandel" mithalten möchten. Firmen, die sich für eine neue Technologie entscheiden, sollten "fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denken, wenn sie eine Plattform wählen", ist im Bericht zu lesen, denn die digitale Transformation würde den Handel von Grund auf verändern. (1)

Nur mit agilen Lösungen sind Firmen für die wachsenden Ansprüche der Konsumenten und temporeichen Prozesse gewappnet und weiterhin wettbewerbsfähig, so das Ergebnis der IDC-Analyse. Bei der Auswahl sollten Unternehmen vor allem darauf achten, dass die Software flexibel und bestenfalls cloud-basiert ist. Die Microservices von commercetools erfüllen diese Kriterien in vollem Umfang: Sie lassen sich modular kombinieren und jederzeit flexibel anpassen. Durch ihre moderne und schlanke Architektur bleiben Einzelhändler damit agil und können ihren Online-Handel jederzeit anpassen und um weitere Services erweitern.

Treibende Kräfte für den Online-Handel von morgen

"Die digitale Transformation ist treibende Kraft hin zu einer schnelleren, flexibleren Unternehmensarchitektur, die Cloud- und Microservices ebenso umfasst wie APIs", erläutert Dirk Hoerig, CEO von commercetools. "Unsere Platzierung als Major Player im IDC MarketScape zeigt, dass wir die bestmögliche Variante einer E-Commerce-Software für den digitalen Handel anbieten und Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen in Bezug auf Veränderung und Agilität zu meistern."

commercetools setzt von Grund auf auf die API-First-Strategie. Die Plattform punktet zudem mit dem Headless-Ansatz, wodurch Marken und Händler mit neuen Frontends und Touchpoints experimentieren können, ohne die Stabilität der Prozesse im Hintergrund zu gefährden. Als einzige rein auf Microservices basierende Plattform auf dem Markt lassen sich mit commercetools Konsumenten an sämtlichen Touchpoints abholen - die Bespielung nahezu jeden Kanals ist unkompliziert und in Echtzeit möglich, von Social Media über mobile Apps und Online-Spiele bis hin zu Augmented-Reality-Anwendungen. Diese sich schnell verändernden Nutzungsszenarien der sogenannten Post-Web-Ära machen E-Commerce weit über den klassischen Online-Shop hinaus zum Markenerlebnis rund um die Uhr.

Der Bericht steht Ihnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://ok.commercetools.com/idc-marketscape-2018

(1) "think 5-10 years ahead when selecting a platform"

Über commercetools

Die commercetools GmbH ist ein internationales Software-Unternehmen, das mit seiner cloudbasierten E-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alle Kanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten. Chatbots, AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce. Internationale Marken wie Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint und Tradeprint), Express und Wizards of the Coast (Hasbro) setzen beim digitalen Handel auf die cloudbasierte commercetools-Plattform. commercetools wurde 2006 gegründet und gehört seit 2014 zur REWE Digital GmbH. An den Standorten München, Berlin, Jena, Amsterdam (Niederlande) und Durham (North Carolina/USA) sind insgesamt über 150 Mitarbeiter beschäftigt.

Über IDC MarketScape

Das Analysemodell der IDC MarketScape bietet einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Anbietern aus der Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Report bewertet qualitative und quantitative Kriterien nach einer strikten Methodik und präsentiert die Ergebnisse in einer Übersichtsgrafik, die die Position jedes Anbieters auf den ersten Blick erkennbar macht. Verglichen werden Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten, Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der getesteten Anbieter.

OTS: commercetools newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117637 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117637.rss2

Pressekontakt: Stephanie Wittmann Corporate Communications Tel. +49 (0)173 615 56 01 Mail: stephanie.wittmann@commercetools.de www.commercetools.de