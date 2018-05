COMMERZBANK AG: Nach-Stabilisierungs-Mitteilung - Serviceware SE

Commerzbank Aktiengesellschaft, DE000CBK1001

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.Serviceware SE Stabilisierungsbekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Artikel 6 Abs. 3 und Artikel 8 lit. f) der Del. Verordnung (EU) 2016/1052 (Ende der Stabilisierungsperiode und Ausübung der Greenshoe-Option) Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 9. April 2018 teilt hiermit die COMMERZBANK AG (Ansprechpartner: Heiko Demmler; +49 (0) 69 136 42179) als Stabilisierungskoordinator mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager keine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch) in Bezug auf die Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat. Die Wertpapiere: Emittent: Serviceware SE Beschreibung: Stammaktien ISIN DE000A2G8X31 Angebotspreis EUR 24,00 Stabilisierungsmanager: COMMERZBANK AG

Des Weiteren teilt die COMMERZBANK AG in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager und auch im Namen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (nachfolgend "Hauck & Aufhäuser") (Hauck & Aufhäuser und COMMERZBANK AG gemeinsam die "Joint Global Coordinators") mit, dass die Stabilisierungsperiode im Rahmen des Börsengangs der Serviceware SE am 3. Mai 2018 beendet wurde. Die Joint Global Coordinators haben am selben Tag die ihnen durch die aventura Management GmbH, dreifff Management GmbH und I. Bollhöfer (gemeinsam die Verkaufenden Aktionäre") eingeräumte Greenshoe-Option zum Platzierungspreis in Höhe von 24,00 Euro je Aktie in voller Höhe ausgeübt. Damit sind die beim Börsengang mehr zugeteilten 483.000 Aktien, die von den Verkaufenden Aktionären zunächst in Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt wurden, vollständig platziert.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der Serviceware SE ist bereits beendet.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

