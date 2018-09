COMPEON bietet ganzheitliche Lösungen im Bereich komplexer und großvolumiger Mittelstandsfinanzierungen

Düsseldorf - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Das neue Konzept "COMPEON Corporate Finance Advisory" fokussiert sich bei Finanzierungsprojekten auf die Optimierung von komplexeren Finanzierungsstrukturen und die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsstrategien. Roll- ...

Das neue Konzept "COMPEON Corporate Finance Advisory" fokussiert sich bei Finanzierungsprojekten auf die Optimierung von komplexeren Finanzierungsstrukturen und die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsstrategien.

Roll-Over-Darlehen, Konsortialfinanzierungen oder die Finanzierung einer M&A-Transaktion sind Spezialbereiche in der Unternehmensfinanzierung und benötigen dementsprechend nicht nur einen professionellen Prozess, sondern auch eine Beratung mit umfassender Expertise in diesem Leistungsbereich. Gleiches gilt für die Betrachtung und Optimierung von Sicherheitenkonstellationen mittelständischer Unternehmen im Verhältnis zu finanzierenden Banken. Mit genau dieser Expertise realisiert COMPEON erfolgreich Finanzierungsprojekte für seine Kunden. Zukünftig wird das bestehende Angebot im High-End-Finanzierungssegment deutlich erweitert und ausgebaut. "Im Tagesgeschäft bedienen wir schon heute viele Finanzierungsfälle im Millionensegment und haben dieses Jahr mit einer Finanzierung über 25 Millionen unseren größten Fall abgeschlossen. Durch unsere besondere Marktkenntnis können unsere Kunden mit großen Finanzierungsvolumina ihre bestehenden Netzwerke vergrößern und so die Umsetzung eines komplexen, strukturierten Zeitplans einhalten, womit ein wichtiger Erfolgsfaktor garantiert wird", sagt COMPEON Geschäftsführer Dr. Frank Wüller.

Durch das neue Konzept profitieren Unternehmen vom umfassenden Netzwerk an Finanzierungspartnern und der guten Vernetzung von COMPEON in diesem Bereich. Das spezifische Know-how der Kundenberater des Finanzportals erleichtert die Koordinationen von Finanzierungen in Millionenhöhe, bei denen auch Abstimmungen zwischen mehreren Finanzierungspartnern notwendig sind. "Wir haben erst kürzlich die professionelle Betreuung von Immobilienprojekten etabliert und sehen kundenseitig auch bei Unternehmen mit mehreren Bankpartnern und sehr vielschichtigen Finanzierungsanlässen ein hohes Optimierungspotenzial in den bestehenden Finanzierungsstrukturen", so Wüller weiter.

Aktuell bereitet die unzureichende Markttransparenz im gewerblichen Finanzierungsbereich vielen Mittelständlern Probleme. Zusätzlich stellen M&A-Deals mittelständische Unternehmen oftmals vor eine neue und außergewöhnliche Situation. Gerade in diesem Bereich der Finanzierung ist ein sauberer Prozess und das Einhalten von Timelines notwendig. Mit dem Ausbau des bestehenden Service bei COMPEON können zukünftig Verbesserungspotenziale in der Kostenstruktur leichter identifiziert werden, um so Liquidität entlang der gesamten Wertschöpfungskette freizusetzen.

