Comviva plant, mithilfe von Maschinenlernen und einer AI-Plattform in das CVM-Geschäft von Banken vorzustoßen

- Comviva besiegelt Partnerschaft mit Number Theory, um mithilfe von Maschinenlern- und AI-Fähigkeiten im Unternehmensmaßstab seine CVM-Lösung zu auszubauen - Die kombinierte Synergie beider Unternehmen soll Banken dabei helfen, einen Wertezuwachs aus ihrem Einzelhandelskundenstamm zu generieren

Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), führender Anbieter von Mobilitätslösungen kündigte heute seinen Vorstoß in das Kundenwertmanagement (Customer Value Management, CVM)-Geschäft im Bankwesen an. Zu diesem Zweck geht Comviva eine neue Partnerschaft mit Number Theory (http://www.numbertheory.ai), einem Unternehmen für Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) und Unternehmensdatenmanagement (Enterprise Data Management) ein. Die Partnerschaft ermöglicht Comviva, durch die Maschinenlern- und AI-Fähigkeiten der AI @ Scale Platform von Number Theory seine Real-Time-Marketinglösung MobiLytix (https://www.mahindracomviva.com/ products/customer-value-management/mobilytix-suite.htm)[TM] weiter zu stärken.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Big-Data-fähige Multi-Channel-CVM-Plattform von Comviva und die Maschinenlern- und AI-Funktionen von Number Theory zu kombinieren und damit Banken dabei zu unterstützen, durch intelligente und engagierte Interaktionen einen Wertzuwachs aus ihrem Kundenstamm zu generieren. Die Kombination aus Echtzeitinformationen und Maschinenlern-Algorithmen eröffnet viele neue Anwendungsfälle, die dabei helfen, durch eine leichtere Bereitstellung responsiver, personalisierter und einsichtsgesteuerter Erfahrungen die Innovationsagenda von Banken voranzubringen.

Banken gewinnen so nicht nur Zugang zu Echtzeitinformationen, sondern auch die Fähigkeit, diese Information für die Personalisierung ihrer Dienstleistungen auf Basis der individuellen Kundenpersönlichkeit und deren Verhaltens- und Transaktionseigenschaften zu nutzen. Die mit MobiLytix[TM] Real Time Marketing gekoppelte AI @ Scale Platform ermöglicht Banken ein tieferes und ganzheitlicheres Verständnis ihrer Kunden, sodass deren sich ständig weiterentwickelnde Bedürfnisse gedeckt werden können.

Amit Sanyal, VP & Executive Head, Consumer Value Solutions bei Comviva gab zu diesem Anlass bekannt: "In der heutigen digitalen Ökonomie müssen Banken die Bedürfnisse ihrer Kunden antizipieren und proaktiv mit ihnen interagieren, um die gewünschten Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Wir freuen uns darüber, dass unsere verbesserte MobiLytix[TM] Real Time Marketing-Plattform Banken dabei unterstützen wird, jederzeit verbunden und präsent zu sein, um Kundenbindung, Kundenzufriedenheit und Umsatz zu erhöhen."

Rajan Nagina, CEO von Number Theory meinte hierzu: "Banken haben ein umfangreiches Datenreservoir, das ihnen dabei helfen kann, Wertzuwachs aus ihrem Kundenstamm zu generieren. Die fundierte Erfahrung von Comviva im Bereich CVM in Kombination mit unseren AI- und Maschinenlern-Fähigkeiten wird Banken befähigen, jeden Kunden individuell zu verstehen und ein kontextualisiertes und personalisiertes Engagement zu kreieren, das zu einer tieferen Kundenbindung und höherem Umsatz führt."

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mahindracomviva.com und http://www.numbertheory.ai

