CONSUS Real Estate AG akquiriert innovatives PropTech Unternehmen DIPLAN zur weiteren Digitalisierung von Planungs- und Bauprozessen

CONSUS akquiriert innovatives PropTech Unternehmen DIPLAN zur weiteren Digitalisierung von Planungs- und Bauprozessen Berlin, 18. September 2018 - CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat 75% der Geschäftsanteile eines innovativen PropTech Unternehmens erworben, welches sich auf die weitere Digitalisierung der geschäftlichen Kernaktivitäten im Entwicklungs- und Baubereich konzentriert.

Die DIPLAN Gesellschaft für Digitales Planen und Bauen GmbH wurde 2016 gegründet und ist als PropTech ein Pionier der digitalen Transformation von Planungs- und Bauprozessen. Das von DIPLAN entwickelte objektorientierte Bausystem ermöglicht effiziente softwaregestützte Entwurfs- und Planungsprozesse und verbindet diese mit den Potenzialen einer industriellen Vorfertigung von Bauteilen ("industrial prefabrication"). Durch die technischen Vereinheitlichungen von Planungs- und Bauprozessen, werden signifikante Kosteneinsparungen ermöglicht und die Gesamtentwicklungsdauer reduziert. Die CONSUS Gruppe hat bereits in der Vergangenheit mit DIPLAN eng zusammengearbeitet und sieht den Schritt als weitere strategische Festigung der Marktführerschaft in der seriellen Großfertigung von Wohnimmobilien in Deutschland.

Andreas Steyer, CONSUS CEO: "Mit DIPLAN stärken wir die technologische Basis und optimieren unsere Entwicklungs- und Bauaktivitäten weiter. Planungsabläufe werden somit dedizierter erfasst, Kosten gesenkt und zeitliche Abläufe beschleunigt.

Frank Preuss, DIPLAN Gründer und Geschäftsführer: "Es freut uns sehr, dass wir nach einer zweijährigen Entwicklungszeit unser Produkt mit CONSUS als führenden deutschen Wohnungsbauentwickler auf dem Markt etablieren können und so den branchenweiten Transformationsprozess in Richtung industrieller Planungs- und Baustandards aktiv mitgestalten können."

