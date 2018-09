CONSUS Real Estate AG: Baurecht für Entwicklungsprojekt im Frankfurter Westend

CONSUS Real Estate AG, DE000A2DA414

Baurecht für Entwicklungsprojekt der CONSUS im Frankfurter Westend Berlin, 24. September 2018 - Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat für den zweiten Bauabschnitt des Westend Ensemble vis-à-vis des Frankfurter Messeturms den Bauvorbescheid genehmigt bekommen. Der bestehende Bürokomplex soll bis voraussichtlich Anfang 2022 in ein gemischtes Quartier mit 243 Wohnungen, Büros und Gewerbe auf einer Gesamtnutzfläche von 21.200 m² umgebaut werden. Das Verkaufsvolumen des Gebäudeteils B beträgt EUR 216 Mio.

Jürgen Kutz, Mitglied des erweiterten Vorstands von CONSUS und Vorstand der CG Gruppe AG erklärt: "Mit diesem Projekt wird, entsprechend unserer Philosophie, eine ganzheitliche Quartiersentwicklung für Wohnen und Arbeiten möglich. Neben flächenoptimierten Wohneinheiten sorgen eine Kindertagesstätte, eine Post und Geschäfte zur Nahversorgung für viel Komfort und Lebensqualität der künftigen Bewohner."

Eine moderne Fassadengestaltung und gestaffelte Geschosse mit einem halboffenen, belichteten Innenhof schaffen auch äußerlich ein zeitgemäßes Wohnerlebnis. Die Ausführungsplanungen für den neuen Gebäudeteil B sind bereits angelaufen. Zu diesem Zweck wurde ein versiertes Team aus Frankfurter Fachplanern und Architekten zusammengestellt. Technisch werden der historische Gebäudeteil Grand Ouest und der Gebäudeteil B getrennt, der noch zu erkennende Zwischenbau wird entfernt.

Der Baubeginn für den Gebäudeteil B ist für Ende dieses Jahres geplant, der Verkaufsstart der Einheiten wird 2019 erfolgen.

Der Umbau des historischen Gebäudeteils der ehemaligen Frankfurter Oberpostdirektion zum Grand Ouest wurde bereits genehmigt und über die Hälfte der insgesamt 164 Eigentumswohnungen sind verkauft.

Mit diesem Projekt unterstreicht die CG Gruppe ein weiteres Mal ihre Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit den Kommunen und Fachbehörden im Planungs- und Bauausführungsprozess. Dies sichert der CONSUS Gruppe eine hocheffiziente Projektumsetzung und langfristige Wertschöpfung.

Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler in Deutschlands Top 9 Städten. Mit einem Projektentwicklungsvolumen von EUR 5,3 Mrd. konzentriert sich die CONSUS auf den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert die Gruppe entlang der gesamten Entwicklungswertschöpfungskette. Die CONSUS Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

