CONSUS Real Estate AG: CONSUS erweitert das Gesamtentwicklungsvolumen um rund 750 Mio. Euro

Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat über die Konzerntochter CG Gruppe im Kerngeschäftsbereich "Entwicklung und Produktion von Geschoss-Mietwohnungsbau" fünf neue Einzelprojekte mit einem zu erwarteten Gesamtumsatzvolumen von rund 750 Mio. Euro gesichert.

Mit den gesicherten Grundstücken will das Unternehmen in den nächsten 3 bis 4 Jahren insgesamt ca. 1.670 Wohnungen mit über 153.210 Quadratmetern Wohnfläche und rund 29.968 Quadratmetern Gewerbefläche entwickeln. Die Projekte befinden sich in ertragsstarken Standorten in Hamburg, Köln, Stuttgart / Böblingen und Erfurt.

Die neu hinzugekommenen Projekte erhöhen das aktuelle Gesamtentwicklungsvolumen der CG Gruppe von ca. 4,6 Mrd. Euro um ca. 750 Mio. Euro oder mehr als 16% auf ein Gesamtentwicklungsvolumen von rund. 5,4 Mrd. Euro. Das weitere Wachstum des Entwicklungsportfolios steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung der CONSUS, ihre führende Position als deutscher Mietwohnungsprojektentwickler in den 9 größten deutschen Städten weiter auszubauen.

Die Akquisitionen stehen im Einklang mit den finanziellen Zielen der CONSUS mit einer Ziel EBIT-Marge von rund 20% und einen durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 5.000 Euro pro Quadratmeter für Wohnimmobilien. Das von CONSUS insgesamt ausgewiesene Volumen an Forward Sales beläuft sich auf rund EUR 1,6 Mrd.

Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist mit dem Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Entwicklungsaktivitäten werden ergänzt durch ein renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt.About the new projectsProjekte in Köln Die Projekte in Köln umfassen zwei Komplexe mit insgesamt 94.183 qm² Gesamtnutzfläche, davon 66.725 qm² für Wohnen sowie 27.458 qm² für Gewerbe.

Projekt in Hamburg In Hamburg werden Wohnhäuser mit einer vermietbaren Gesamtnutzfläche von 43.896 qm² und ca. 650 Wohnungen realisiert.

Projekt in Erfurt In Erfurt wird ein Bestandsgebäude mit neuen Apartement-Wohnungen und anteiligen Gewerbeflächen revitalisiert sowie ein Neubau errichtet. Die vermietbare Fläche teilt sich in 6.951 qm² für Wohnen und 710 qm² für Gewerbe.

Projekt in Böblingen/Stuttgart In Böblingen wird ein Bauprojekt mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 7.470 qm² realisiert, davon 5.670 qm² für Wohnen und 1.800 qm² für Gewerbe.

