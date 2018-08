CONSUS Real Estate AG, DE000A2DA414

CONSUS REAL ESTATE AG: Hauptversammlung stimmt Beschlussvorschlägen mit überwiegender Mehrheit zu - Aktien zur Anteilsaufstockung an CG Gruppe an neuen zusätzlichen Ankerinvestor Christoph Gröner eingetragen

Berlin, 27. August 2018 - Die Hauptversammlung der CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) vom 23. August 2018 hat alle Tagesordnungspunkte mit überwiegender Mehrheit verabschiedet und ebnet den weiteren Wachstumskurs der Gesellschaft. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Homepage zur Verfügung (https://www.consus.ag/investors/general-meeting).

Des Weiteren gibt CONSUS den Vollzug eines wesentlichen Schrittes zur Anteilserhöhung an der CG Gruppe AG auf 75,0 Prozent (verwässerter Basis), durch die Ausgabe von 8.333.334 neuen Stückaktien der CONSUS an Christoph Gröner zu einer Bewertung von EUR 12,0 pro Aktie, bekannt. Mit der Eintragung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien ins Handelsregister, erhöht sich das Grundkapital von CONSUS auf EUR 106.490.577 (+ 8,5 Prozent). Die eingetragenen Aktien für Herrn Christoph Gröner unterliegen einer dreijährigen Haltefrist, was sein langfristiges Engagement gegenüber CONSUS, als neuer langfristig orientierter Aktionär, unterstreicht.

Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen Herrn Christoph Gröner als neuen langfristig orientierten Ankerinvestor und freuen sich auf seinen Beitritt in den erweiterten Vorstand der CONSUS. Jürgen Kutz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und COO/CIO der CG Gruppe, wird dem erweiterten Vorstand von CONSUS ebenfalls beitreten, wodurch die Integration der CG Gruppe in CONSUS abgeschlossen ist.

Mit dem Anteil von Christoph Gröner in Höhe von 7,8 Prozent am Grundkapital, haben sowohl der Gründer der CG Gruppe als auch Andreas Steyer, CEO von CONSUS, signifikante Anteile an der Gesellschaft in den letzten Wochen erworben.

Über CONSUS Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist ein führender Wohnimmobilienentwickler in Deutschlands Top 9 Städten. Mit einem Projektentwicklungs-volumen von EUR 5,3 Mrd. konzentriert sich die CONSUS auf den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, der Digitalisierung von Bauprozessen und der industriellen Serienfertigung agiert die Gruppe entlang der gesamten Entwicklungswertschöpfungskette. Die CONSUS Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

