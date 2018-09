Contact Gold durchteuft 2,42 g/t Gold auf 35 Metern bei Step-out-Bohrungen in der Zone Bowl bei Pony Creek Vancouver, B.C. (20. September 2018) ? Contact Gold Corp. (das ?Unternehmen? oder ?Contact Gold?) (TSXV: C) freut sich, die

Vancouver, B.C. (20. September 2018) ? Contact Gold Corp. (das ?Unternehmen? oder ?Contact Gold?) (TSXV: C) freut sich, die Ergebnisse von acht weiteren Step-out- und Erkundungsbohrlöchern in der Zone Bowl im Goldkonzessionsgebiet Pony Creek (?Pony Creek?) bekannt zu geben, zu denen auch hochgradige Werte bzw. Oxiderzwerte zählen.

Die Bohrungen sind noch im Gange, wobei derzeit die Analyseergebnisse für 10 Bohrlöcher ausstehen. Pony Creek befindet sich innerhalb des Carlin-Trends in Elko County im US-Bundesstaat Nevada und grenzt an das Projekt Railroad-Pinion von Gold Standard Ventures an.

Wichtigste Bohrergebnisse:

- 2,42 g/t auf 35,05 Metern ab 266,7 Meter Tiefe, einschließlich 3,15 g/t Au auf 24,38 Metern ab 274,32 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-33 in der Zone Bowl

- 0,55 g/t Au (Oxid) auf 25,91 Metern ab 105,16 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-034 in der Zone Bowl

- 0,39 g/t Au (Oxid) auf 35,05 Metern ab 92,97 Meter Tiefe, einschließlich 1,77 g/t Au (Oxid) auf 4,57 Metern ab 99,06 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-31 in der Zone Bowl

- 0,34 g/t Au (Oxid) auf 35,05 Metern ab 88,39 Meter Tiefe und 0,31 g/t Au (Oxid) auf 35,05 Metern ab 129,54 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-29 in der Zone Bowl

?Pony Creek liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse, nachdem wir die geologischen Strukturen, die die hochgradigere und besser oxidierte Goldmineralisierung in der Zone Bowl begrenzen, mit einem besseren Verständnis bohren und erkunden. Diese Bohrlochabschnitte stammen aus zwei Bereichen der Zone Bowl, bei denen in der Vergangenheit nur spärlich gebohrt wurde und die für eine weitere Erweiterung offen sind,? sagte Matt Lennox-King, CEO von Contact Gold. ?Diese Ergebnisse aus der Zone Bowl bilden gemeinsam mit der neuen Entdeckung im Zielgebiet West die Grundlage für ein äußerst produktives Jahr 2019 mit deutlichen Möglichkeiten für weiteres Wachstum in beiden Gebieten.?

Bohrungen in der Zone Bowl Zone

- Die Löcher 33, 34 und 35 sind Step-out-Bohrungen 100 Meter nördlich der zuvor gemeldeten Step-out-Löcher an der Westseite der Zone Bowl (siehe Pressemeldung vom 21. Juni 2018: http://contactgold.com/_resources/news/nr_20180621.pdf).

- Die Löcher 28 und 29 befinden sich nochmals 100 Meter weiter nördlich von den Löchern 33, 34 und 35 und bestätigen die neue Goldmineralisierung an der Westseite der Zone Bowl auf 200 Meter Streichlänge.

- In der Zone Bowl wurden bislang über 100 Bohrlöcher niedergebracht. Dazu gehören Step-out- und Infill-Bohrungen, deren Ergebnisse den höheren Gehalt der Goldmineralisierung als in der historischen Mineralressourcenschätzung bestätigen.

- Die Zone Bowl bleibt für die Erweiterung offen, nachdem die Step-out- und Infill-Bohrlöcher die Kontinuität der Goldmineralisierung belegen.

- Die Goldmineralisierung in der Zone Bowl steht mit mehreren querschlägigen nach Nordwesten und Nordosten streichenden Verwerfungen in Zusammenhang, die Interpretationen zufolge die gleiche wichtige in Nord-Süd-Richtung verlaufende strukturelle Zone durchschneiden, die mit Gold-Oxidmineralisierung in Zusammenhang steht, und lagert in demselben Muttergestein wie die Lagerstätten Dixie und North Dark Star von Gold Standard Ventures.

Die Bohrungen bei Pony Creek im Laufe von 2018 sind darauf ausgelegt, die Mineralisierung in der Zone Bowl zu erweitern und neue große Zielgebiete, einschließlich des Zielgebiets West, der Zone North sowie der Zielgebiete Moleen und Elliot Dome, die Contact Gold seit Erwerb des Konzessionsgebiets vor einem Jahr abgegrenzt hat, zu erproben. Das Unternehmen hat in diesem Jahr 41 Löcher mit über 9.200 Bohrmetern niedergebracht.

Tabelle der Bohrergebnisse 2018 aus der Zone Bowl: