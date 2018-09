Contact Gold erweitert die Goldentdeckung im Zielgebiet West auf über 1 km Streichlänge und entdeckt im Zielgebiet Pony Spur bei Pony Creek eine Goldmineralisierung Vancouver, B.C. (5. September 2018) ? Contact Gold Corp. (das ?Unternehmen?

Vancouver, B.C. (5. September 2018) ? Contact Gold Corp. (das ?Unternehmen? oder ?Contact Gold?) (TSXV: C) freut sich, die Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern im Zielgebiet West beim Goldkonzessionsgebiet Pony Creek sowie aus drei Bohrlöchern im Zielgebiet Pony Spur, das Teil des Konzessionsgebiets ist und 2 Kilometer nordwestlich der Zone Bowl und 1 Kilometer westlich des Zielgebiet West liegt, bekannt zu geben.

Die Bohrungen sind noch im Gange, wobei derzeit die Analyseergebnisse für 14 Bohrlöcher bei Pony Creek ausstehen. Pony Creek befindet sich in Elko County im US-Bundesstaat Nevada und grenzt an das Projekt Railroad-Pinion von Gold Standard Ventures an.

Wichtigste Bohrergebnisse:

- 0,29 g/t Au (Oxid) auf 15,24 Metern ab 10,67 Meter Tiefe und 0,24 g/t Au (Oxid) auf 7,62 Metern ab 39,62 Meter Tiefe und 0,22 g/t Au (Oxid) auf 32,00 Metern ab 64,01 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-23 im Zielgebiet West

- 0,71 g/t Au (Oxid) auf 10,67 Metern ab 19,81 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-022 im Zielgebiet West

- 0,34 g/t Au (Oxid) auf 10,67 Metern ab 10,67 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-21 im Zielgebiet West

- 0,28 g/t Au (Oxid) auf 16,76 Metern ab 1,52 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-24 im Zielgebiet West

- 0,19 g/t Au (Oxid) auf 27,43 Metern ab 65,53 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-26 im Zielgebiet Pony Spur

- 0,21 g/t Au (Oxid) auf 19,81 Metern ab 53,34 Meter Tiefe in Bohrloch PC18-27 im Zielgebiet Pony Spur

?Die Ergebnisse aus dem Zielgebiet West sind ein ausgezeichneter Anfang. Wir entdecken bei Pony Creek fortlaufend neue oberflächennahe Gold-Oxid-Mineralisierung. Diese Bohrabschnitte erstrecken sich über eine Länge von einem Kilometer, was angesichts der Länge der Gold-in-Boden-Anomalie von mehr als 2 Kilometern bedeutet, dass wir gerade erst damit begonnen haben, das Potenzial des Zielgebiets West aufzuzeigen?, sagte Matt Lennox-King, CEO von Contact Gold. ?Eine neue Entdeckung dieser Größenordnung ist im Carlin-Trend wirklich ungewöhnlich. Wir sind der Ansicht, dass die Entdeckung des Zielgebiets West - insbesondere in Anbetracht der jüngsten Entdeckungen von Gold Standard Ventures - das Potenzial von Pony Creek für neue Entdeckungen belegt und das systematische Vorgehen von Contact Gold bei der Abgrenzung von Zielgebieten bestätigt. Es gibt noch mehr Gold, das bei Pony Creek und im südlichen Teil des Carlin-Trends entdeckt werden kann.?

Zielgebiet West

- Das Zielgebiet West befindet sich 1 Kilometer nördlich der Zone Bowl im Rahmen des Konzessionsgebiets und hat eine Streichlänge von über 1 Kilometer. Das Zielgebiet West ist weiterhin offen und für den Rest des Jahres sind hier acht weitere Bohrlöcher geplant.

- Contact Gold hat in allen der zehn ersten Bohrlöcher, die im Zielgebiet West niedergebracht wurden, eine Gold-Oxid-Mineralisierung entdeckt. Sechs der neun hierin gemeldeten Bohrlöcher befinden sich in größerer Entfernung zum Entdeckungsloch im Zielgebiet West (PC18-18), das 0,42 g/t Au (Oxid) auf 33,53 Metern ab 4,57 Meter Tiefe lieferte (siehe Pressemeldung vom 14. August 2018).

- Die Bohrlöcher PC18-23 und -24, die mächtige Abschnitte mit Gold-Oxid-Mineralisierung lieferten, wurden von derselben Bohrplatte 650 Meter nördlich des Entdeckungslochs aus niedergebracht. Mehrere nach Nordwesten und Nordosten streichende Verwerfungen durchkreuzen das Zielgebiet West. Diese Ergebnisse liegen Interpretationen zufolge entlang derselben großen in Nord-Süd-Richtung streichenden Struktur, die mit der Gold-Oxid-Mineralisierung in der Zone Bowl und möglicherweise mit der Zone Jasperoid Wash von Gold Standard Ventures in Zusammenhang steht. Die Mineralisierung im Zielgebiet West lagert im neu identifizierten Kalksandstein- und Konglomerat-Muttergestein aus dem Pennsylvanium-Perm (als dieselben Muttergesteine wie in der nahegelegenen Lagerstätte North Dark Star von Gold Standard interpretiert).

Tabelle der Bohrergebnisse 2018 aus dem Zielgebiet West:

Bohrloch von (m) bis (m) Au (g/t) Abschnitt Zone/Zielgebiet PC18-151 1,52 4,57 0,21 3,05 West PC18-16 230,13 233,17 0,26 3,05 West PC18-171 13,72 25,91 0,18 12,19 West 91,44 94,49 0,18 3,05 106,68 111,25 0,34 4,57 PC18-181 4,57 38,1 0,42 33,53 West PC18-19 73,15 76,2 0,28 3,05 West PC18-20 169,17 185,93 0,19 16,76 West PC18-21 10,67 19,81 0,34 10,67 West PC18-22 19,81 30,48 0,71 10,67 West PC18-23 10,67 25,91 0,29 15,24 West 39,62 47,24 0,24 7,62 64,01 96,01 0,22 32,00 PC18-24 1,52 18,29 0,28 16,76 West

1 zuvor veröffentlichte Ergebnisse, siehe Pressemeldung vom 14. August 2018.

Zielgebiet Pony Spur

Das Unternehmen freut sich außerdem, über die Entdeckung einer neuen oberflächennahen Oxidmineralisierung im Zielgebiet Pony Spur durch die drei anderen Bohrlöcher, die hierin gemeldet werden, zu berichten.

Pony Spur befindet sich 1 Kilometer westlich des Zielgebiets West und wurde 2017 aufgrund einer regionalen nach Nordwesten streichenden Verwerfungszone, die sich von der Zone Bowl aus nach Nordwesten erstreckt und entlang des gewöhnlicheren Gold-Muttergesteinhorizonts im südlichen Carlin-Trend verläuft, erworben (siehe Pressemeldung vom 13. September 2017). Die Mineralisierung befindet sich im Kontaktbereich der devonischen Gesteine der Devil?s Gate-Formation und der Webb-Formation (dasselbe Muttergestein wie die Lagerstätte Pinion im Besitz von Gold Standard Ventures und die Mine Alligator Ridge im Besitz von Kinross).

Tabelle der Bohrergebnisse 2018 von Pony Spur: