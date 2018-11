Continental würdigt L&T Technology Services mit dem Supplier of the Year Award

L&T Technology Services (NSE: LTTS), ein führendes, global tätiges Unternehmen für Pure-Play-Engineering-Dienstleistungen, wurde von Continental, einem führenden deutschen Technologieunternehmen, mit dem „Supplier of the Year 2017 Award“ ausgezeichnet. LTTS ist der einzige Engineering-Partner, der mit der renommierten Auszeichnung gewürdigt wurde.

Mr. Gaurav Gupta (Centre), Chief Business Officer, Europe at L&T Technology Services with the Supplier of the Year award from Continental, along with officials from Continental. (Photo: Business Wire)

Continental hat LTTS für hervorragende Qualitätsstandards, technologische Kompetenz sowie hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität ausgezeichnet. LTTS bewies Kompetenz in verschiedenen Bereichen wie Advanced Driver Assistance Systems, Connected Car Technologies, Cockpit Electronics, Infotainment Systems und Body Electronics.

Die Zusammenarbeit zwischen LTTS und Continental begann 2011 und in den sieben Jahren der Zusammenarbeit hat LTTS mehrere Ingenieure in 5 Regionen – Nordamerika, Japan, Singapur, Deutschland und Indien – eingesetzt, um die Anforderungen von Continental durch die besten Dienstleistungen zu erfüllen.

Herr Amit Chadha, President Sales & Business Development und Executive Director von L&T Technology Services, sagte anlässlich der Preisverleihung: „Bei LTTS ist es unser ständiges Bestreben, der zuverlässigste Engineering-Partner unserer Kunden zu sein und ihnen ein hochmodernes Angebot bereitzustellen. Unsere langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit mit Continental wird uns weiterhin antreiben, ihr vertrauenswürdigster Engineering-Partner zu sein. Wir sind Continental dankbar für die Anerkennung unserer Kompetenz bei Spitzentechnologien, Innovation und einer auf hohe Qualität ausgerichteten Kultur. Wir freuen uns darauf, eine bedeutendere Rolle in ihrer Engineering-Roadmap einzunehmen, und diese Auszeichnung ist ein großer Schritt zu einer tieferen und dauerhaften Beziehung zwischen beiden Unternehmen.“

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unserer Kundenbasis zählen 52 Unternehmen der Fortune 500 und 51 der führenden Unternehmen im Bereich ER&D aus den Branchen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie aus den verarbeitenden Industrien. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 13.500 Mitarbeiter, die auf 16 globale Designzentren, 27 globale Verkaufsbüros und 45 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. September 2018). Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.LntTechservices.com einloggen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006089/de/