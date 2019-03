Cooks Club Bring Your Friends

Thomas Cook AG, Oberursel



Stylisches Design, leckeres Essen, gute Drinks und die passenden Beats dazu: Das ist der Cooks Club- Mix für einen perfekten Sommerurlaub unter Freunden. Jetzt gibt es ein besonderes Angebot für alle, die mit Freunden verreisen möchten. Bei einer Buchung ab sechs Personen in einem Cooks Club der Wahl erhalten alle Reisenden drei Prozent Rabatt. Wichtig ist nur, dass alle Gäste auf einem Vorgang gebucht sind und zur selben Zeit reisen.



Sobald ein Urlaub für sechs Personen online in einem Cooks Club der Wahl gebucht wurde, müssen sich die Kunden nur noch mit der Buchungsnummer an das Thomas Cook-Service-Team unter der Telefonnummer 0234 - 96 103 7269 wenden. Die Kollegen passen den Gesamtreisepreis entsprechend der Rabattierung von drei Prozent an.



Dieser Rabatt gilt für alle Cooks Club Hotels und alle Zimmerkategorien für den Reisezeitraum bis einschließlich 31. Dezember 2019.





