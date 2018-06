Copper Mountain beginnt 2018 Bohrprogramm bei New Ingerbelle Vancouver (British Columbia), 7. Juni 2018. Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC, ASX: CMMC ? https://www.youtube.com/watch?v=NqDcU2k6tH8&t=2s) (?Copper

Dieses 10.000 Meter umfassende Phase-2-Programm wurde zur Nachverfolgung des erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramms 2017 konzipiert, in dessen Rahmen historische Daten validiert wurden und bestätigt wurde, dass die Mineralisierung sowohl seitlich als auch in der Tiefe weiterhin offen ist.* Die Ziele des Programms bestehen darin, das Ressourcengebiet New Ingerbelle kontinuierlich zu erweitern und abgeleitete Ressourcen in die gemessene und angezeigte Kategorie hochzustufen. Es sind insgesamt 30 Bohrlöcher geplant und die Ergebnisse dieses Sommerprogramms sollen Ende des dritten Quartals eintreffen.

(?Copper Mountain? oder das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Bohrungen bei der Lagerstätte New Ingerbelle bei der Mine Copper Mountain in der Nähe von Princeton im Süden von British Columbia begonnen hat.

New Ingerbelle wurde niemals in den Minenplan der Mine Copper Mountain integriert und das Unternehmen hat auch keine Mineralreserven für New Ingerbelle gemeldet. Die Ressourcenkategorien werden zurzeit aktualisiert, wobei die Bohrdaten des Phase-1-Programms 2017 hinzugefügt werden, und nach dem Abschluss dieses Phase-2-Programms weiter aktualisiert werden. Der durchschnittliche Kupferäquivalentgehalt** von 35 bedeutsamen Bohrabschnitten des letztjährigen Phase-1-Programms* beläuft sich auf 0,48 Prozent (0,34 Prozent Kupfer, 0,70 Gramm Silber pro Tonne und 0,22 Gramm Gold pro Tonne).

Das Ziel des dreiphasigen Programms des Unternehmens bei New Ingerbelle besteht darin, ausreichende Ressourcen zu beschreiben, die die Grundlage einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) hinsichtlich des Erschließungspotenzials dieser historischen produzierenden Mine darstellen werden. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, mindestens 150 Millionen Tonnen an gemessenen und angezeigten Ressourcen hinzuzufügen, um mit dieser Studie beginnen zu können.

Copper Mountain bestätigt, dass es seit der Veröffentlichung der historischen Daten in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Oktober 2017 keine neuen Informationen oder Daten erhalten hat, die sich erheblich oder anderweitig auf die Informationen auswirken, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Oktober 2017 enthalten sind.

* Siehe Pressemitteilung vom 1. Februar 2018 unter www.cumtn.com

** CuÄq (%): Berechnung unter Anwendung von Preisen von 3,10 US$/lb Cu, 1.225 US$/oz Au und 17 US$/oz Ag sowie von Gewinnungsraten von 82, 70 bzw. 55 % für Cu, Au bzw. Ag, einschließlich Transport und Schmelzerbedingungen. Basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Cu, der in einem Tagebauplan enthalten ist und auf einem Cu-Preis von 2,75 US$ sowie auf den Abbaukosten von 2017 basiert.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses beträchtliche Explorationspotenzial wird zurzeit untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets auszuschöpfen. Das Projekt Cloncurry von Copper Mountain in Queensland (Australien) beinhaltet das erschließungsbereite Kupferprojekt Eva sowie ein umfassendes Explorationspotenzial innerhalb des 379.000 Hektar großen, äußerst vielversprechenden Landpakets des Unternehmens.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Erklärung der kompetenten Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Peter Holbek, B.Sc. (Hons.), M.Sc., P.Geo., erstellt wurden. Herr Holbek ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über eine ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Holbek erlaubt das Hinzufügen von Material in dieser Pressemitteilung, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Peter Holbek ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

?Peter Holbek, M.Sc. P. Geo.?

