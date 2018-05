Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE mit starkem ersten Quartal - Gesamtjahresprognose bestätigt

Corestate Capital Holding S.A., LU1296758029

CORESTATE mit starkem ersten Quartal - Gesamtjahresprognose bestätigt

- Erfreuliche operative Geschäftsentwicklung mit Synergien aus strategischen Zukäufen

- Aggregierte Umsatzerlöse bei EUR 61,9 Mio., bereinigtes EBITDA bei EUR 38,8 Mio., bereinigtes Konzernergebnis bei EUR 34,7 Mio.

- Erhöhung Free Float auf über 63%, Aufnahme in SDAX und erfolgreiche Anleiheplatzierung

- Prognose für Geschäftsjahr 2018 bestätigt

Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein vollintegrierter Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, zeigt nach einem dynamischen Gesamtjahr 2017 auch im ersten Quartal 2018 eine durchweg positive Geschäftsentwicklung. Nach drei Monaten lagen die aggregierten Umsatzerlöse bei EUR 61,9 Mio., das bereinigte EBITDA bei EUR 38,8 Mio. und der bereinigte Konzernüberschuss bei EUR 34,7 Mio. Das verwaltet Anlagevermögen (Assets under Management) belief sich Ende März auf rund EUR 22 Mrd.

"Entgegen der üblichen Saisonalität im Immobiliensektor können wir im jungen Geschäftsjahr 2018 ein sehr solides erstes Quartal ausweisen", so der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Bütter. "Haupttreiber sind neben unserer stark wachsenden Anzahl an neuen Investoren vor allem das konstant attraktive Investmentangebot für unsere Kunden und unsere stabile Transaktions-Pipeline."

Unterstützend für das gute Geschäftsquartal wirken sich die direkten Ergebnisbeiträge und erste Umsatzsynergien aus den strategischen Beteiligungszukäufen aus. Es zeigt sich, dass wir durch unsere größere Produktpalette flexibler im Markt agieren können und somit weitere Investorengruppen ansprechen können.

Jenseits der operativen Ergebnisse wurden auch bedeutende Fortschritte auf der Kapitalmarktseite erzielt. So erfolgte Mitte März 2018, unterstützt durch die attraktive Kursbewegung des vergangenen Jahres und einer signifikanten Erhöhung des Free Float auf über 63%, die Aufnahme in den SDAX. Ebenfalls im März wurde im Rahmen der Platzierung einer erstrangigen Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro die Passivseite des Konzerns signifikant weiterentwickelt. "Mit der erfolgreichen Emission unserer Debütanleihe verlängert sich die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit deutlich und die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wurden im Konzern weiter reduziert", so Lars Schnidrig, CFO der CORESTATE. "Durch die Bondplatzierung und die SDAX-Aufnahme verfügen wir nunmehr über einen sehr breiten Kapitalmarktzugang, der uns zusätzliche Flexibilität für unsere ambitionierten organischen und anorganischen Wachstumsüberlegungen gibt."

Dr. Bütter ergänzt: "Auf der operativen Seite sind wir mit unserem innovativen und vielschichtigen Produktportfolio, einer selektiven internationalen Expansion und unseren Warehousing-Aktivitäten bereits heute solide und diversifiziert aufgestellt; wir liefern attraktive und vorhersagbare Cashflows und Margen. Nichtsdestotrotz sehen wir mittelfristig sowohl innerhalb unserer Gruppe als auch im Gesamtmarkt weitere attraktive Quellen zur Umsatz- und Ergebnissteigerung, sei es im Rahmen von zusätzlichen Synergiepotenzialen oder durch gezielte strategische Arrondierungen."

Vor diesem Hintergrund und der guten Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten bestätigt die Gesellschaft den Finanzausblick für das Gesamtjahr 2018 mit aggregierten Umsatzerlösen von EUR 230 bis 240 Mio., einem bereinigten EBITDA von EUR 155 bis 165 Mio. und einem bereinigten Konzernergebnis von EUR 120 bis 130 Mio.

