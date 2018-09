Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE Tochter Hannover Leasing und Exporo: neue digitale Plattform für Immobilieninvestments

Corestate Capital Holding S.A., LU1296758029

CORESTATE Tochter Hannover Leasing und Exporo: neue digitale Plattform für Immobilieninvestments

- Kooperation zwischen Exporo und Hannover Leasing

- Anlagesummen ab 1.000 Euro möglich

- Erstes Objekt noch im vierten Quartal online

Hamburg/Pullach, 27. September 2018 - Ab sofort können sich Anleger direkt online an Immobilieninvestments der HANNOVER LEASING, einem Unternehmen der CORESTATE Capital Group, beteiligen. Grundlage bildet eine Kooperation zwischen Accontis, der Vertriebsgesellschaft der HANNOVER LEASING, und Exporo, der führenden Plattformen für digitale Immobilieninvestments in Deutschland. Der Zugang zur neuen digitalen Plattform von HANNOVER LEASING erfolgt über www.accontis.de. Hannover Leasing vertreibt über die Plattform ausschließlich Projekte in der Produktstruktur Anleihe. Die erste Immobilie soll noch im vierten Quartal dieses Jahres online gehen. Der Vertrieb von Publikums-AIF erfolgt weiterhin über die Partner Banken, Sparkassen und freie Vertriebe.

Darüber hinaus werden Exporo und HANNOVER LEASING Immobilienobjekte, die sie zuvor gemeinsam ausgewählt, angekauft und strukturiert haben, jeweils auf ihren eigenen Plattformen anbieten.

"Die Partnerschaft zwischen Accontis und Exporo erweitert das bereits umfangreiche Angebot der HANNOVER LEASING für private und semi-institutionelle Investoren und positioniert uns in einem sich sehr positiv entwickelnden Marktumfeld", erklärt Michael Ruhl, Geschäftsführer der HANNOVER LEASING. "Das Angebot richtet sich an alle Anleger, die sich ohne Beratung an einem Immobilieninvestment direkt beteiligen möchten und unserem Immobilien-Know-how vertrauen. Dabei setzen wir im Rahmen der Kooperation auf die digitale Lösung und Expertise von Exporo", ergänzt Paul Walch, Geschäftsführer Accontis.

Simon Brunke, Gründer und CEO der Exporo AG: "Wir stellen unsere Technik einem etablierten Branchenplayer zur Verfügung und unterstützen ihn so bei der Erweiterung seines Geschäftsmodells durch ein digitales Angebot. Dabei lernen natürlich auch wir von der HANNOVER LEASING und ihrer 37-jährigen Erfahrung im Immobilienmanagement. In erster Linie geht es uns aber darum, mit Hilfe unserer Digitalexpertise Mehrwert für alle Beteiligten zu generieren."

Über Hannover Leasing

Seit mehr als 35 Jahren ist Hannover Leasing, ein Unternehmen der CORESTATE Capital Group, einer der führenden Anbieter von Sachwertanlagen in Deutschland. Insgesamt haben über 70.000 private und institutionelle Anleger rund 10,3 Milliarden Euro Eigenkapital in Fonds der Unternehmensgruppe investiert. Aktuell verwaltet Hannover Leasing Vermögenswerte in Höhe von 9,8 Milliarden Euro. Mit der Tochtergesellschaft HANNOVER LEASING Investment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verfügt die Hannover Leasing über die Voraussetzungen, offene und geschlossene Spezial-AIFs für institutionelle Investoren sowie geschlossene Publikums-AIFs für Privatanleger zu konzipieren und zu verwalten. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Assetklasse Immobilien (national / international). Accontis ist die digitale Investmentplattform und Vertriebsgesellschaft von Hannover Leasing.

Über Exporo Exporo ist eine Online Plattform für digitale Immobilieninvestments. Unter dem Motto "Einfach und direkt in Immobilien investieren" können sich Anleger bereits mit Beträgen ab 500 Euro an Immobilienprojekten beteiligen, die bisher institutionellen und anderen finanzstarken oder professionellen Investoren vorbehalten waren. Die Crowdinvesting-Plattform ging am 11.12.2014 online und vermittelte innerhalb von rund drei Monaten mehr als 2,1 Mio. Euro an private Anleger. Nach dreieinhalb Jahren ist aus dem Gründer-Team ein mehr als 100 Mitarbeiter umfassendes Unternehmen und Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments mit rund 235 Mio. Euro erfolgreich vermittelten Kapital sowie über 130 finanzierte Projekte geworden.

Kontakt Hannover Leasing Anke Sostmann Executive Director Feldhoff & Cie. GmbH T: +49 69 264867714 / M: +49 159 04028505 as@feldhoff-cie.de Kontakt Exporo Birgit Langer Senior PR Manager Exporo AG T: +49 40 210 91 73 35 b.langer@exporo.com

