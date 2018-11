Corona bringt Sixpack-Ringe ohne Plastik auf den Markt

Corona kündigte an, dass es im Rahmen seines Engagements mit Parley for the Oceans, die Branche mit umweltfreundlichen Verpackungen anzuführen, in ausgewählten Märkten plastikfreie Sixpack-Ringe testen wird. Corona und Parley haben es sich zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, dazu beizutragen, die weltweiten Meere und Strände vor Verschmutzung durch Plastikmüll zu schützen. Die Partnerschaft begann mit der Verpflichtung, bis 2020 den Schutz für 100 Inseln zu übernehmen und erweitert sich um das Streben nach skalierbaren Innovationen, die den Status quo verändern können. Da jedes Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Plastik ins Meer gelangen1, muss das Thema an mehreren Fronten angegangen werden, weshalb Corona die A.I.R.-Strategie von Parley übernommen hat, um nicht nur Plastik so weit wie möglich zu vermeiden und abzufangen, sondern auch Lösungen, die das Material verwenden, neu zu gestalten - (Avoid, Intercept, Redesign = AIR).

„Unsere Ozeane werden angegriffen. Wir nehmen ihnen in rasanter Geschwindigkeit ihr Leben und zerstören die Chemie, die es uns erlaubt, hier zu sein. Deshalb wenden wir uns an die wenigen, die die Führungsarbeit für eine tatsächliche Veränderung leisten - diejenigen, die mit uns die Zukunft gestalten. Corona ist ein solcher Ocean Champion, ein mächtiger Verbündeter in unserem Kampf gegen die Meeresverschmutzung durch Plastik - und beim Aufbau der Material-Revolution, die uns darüber hinaus führen wird. Wir teilen das Ziel, Plastik endgültig aus dem Verkehr zu ziehen, weil wir uns seine toxische Wirkung einfach nicht mehr leisten können“, so Cyrill Gutsch, Gründer und CEO von Parley for the Oceans.

Obwohl Corona hauptsächlich in Glas und Faserplatten verpackt wird, sieht die Marke die Möglichkeit, bei der Neugestaltung einer gängigen Quelle für Plastik mitzuwirken: in der Kategorie Sixpack-Ringe. Die geprüften plastikfreien Ringe bestehen aus pflanzlichen, biologisch abbaubaren Fasern mit einer Mischung aus Nebenproduktabfällen und kompostierbaren Materialien. Wenn sie in der Umwelt verbleiben, zerfallen sie in organisches Material, das für die Tierwelt unbedenklich ist, während die standardmäßigen Plastik-Sixpack-Ringe der Branche aus einer photochemisch abbaubaren Form von Polyethylen hergestellt werden, was zu immer kleineren Plastikstücken führt, wenn sie nicht recycelt werden. Obwohl die meisten Plastikringe recycelbar sind, sieht die Realität so aus, dass der Großteil von allem je hergestellten Plastik nicht recycelt wird 2, was die Motivation für Marken wie Corona bildet, Lösungen zu verfolgen, die das Material vollständig vermeiden. Der Beginn dieses Vorhabens findet in der mexikanischen Heimat der Marke statt, wo die plastikfreien Ringe Anfang des Jahres in Tulum getestet werden.

„Der Strand ist ein wichtiger Teil des Herzstücks von Corona und wir haben mit Parley zusammengearbeitet, um das Problem an der Frontlinie - an der sich Plastik physisch ansammelt - anzugehen“, sagte Evan Ellman, Corona Better World Director. „Wir erkennen auch den Einfluss, den eine globale Marke wie Corona auf die Branche haben kann, und verfolgen mit Unterstützung von Parley skalierbare Lösungen wie plastikfreie Sixpack-Ringe, die zu einem neuen Standard werden können, um Plastik endgültig zu vermeiden.“

Seit der im Jahr 2017 gestarteten Partnerschaft haben Corona und Parley mehr als dreihundert Säuberungsaktionen in über 15 Ländern durchgeführt, darunter die Malediven, Palau, Mexiko, Dominikanische Republik, Chile, Indonesien, Italien, Südafrika und Australien, wobei über siebentausend Freiwillige aus mehr als zweihundert Orten an dem Projekt teilnahmen und insgesamt mehr als drei Millionen Pfund an Plastikabfällen gesammelt haben.

Über Parley for the Oceans

Parley for the Oceans ist das globale Netzwerk, in dem Kreative, Denker und Führungspersönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft sowie Marken, Regierungen und Umweltgruppen zusammenkommen, um auf die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Meere aufmerksam zu machen und im Rahmen von Projekten zusammenzuarbeiten, die ihre Zerstörung beenden können. Die Organisation hat Allianzen aufgebaut mit großen Unternehmen wie adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), American Express; den Vereinten Nationen; den Malediven und Partnern aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Mode, Design, Unterhaltung, Sport sowie Raumfahrt und Meeresforschung. Mehr unter: www.parley.tv

Über Corona

Corona, das in Mexiko produziert wird, ist die führende Biermarke im Land und das beliebteste mexikanische Bier, das weltweit in über 180 Länder exportiert wird. Corona Extra wurde zum ersten Mal 1925 in der Brauerei Modelo in Mexiko City gebraut.

Corona ist ein Wegbereiter in der Bierbranche und hat als erstes Unternehmen eine durchsichtige Flasche verwendet, um der Welt die Reinheit und hohe Qualität seines Bieres zu demonstrieren. Jede Glasflasche wird in einer Glasfabrik in Mexiko hergestellt, die der Marke gehört. Die auf den Flaschen abgebildete Kunst ist handgemalt und unterstreicht unsere Verpflichtung zur Qualität bei der Verpackung sowie unser mexikanisches Kulturerbe.

Kein Corona ist ohne die Limette komplett. Das Ritual mit der Limette fügt auf natürliche Weise Charakter, Geschmack und eine erfrischende Komponente hinzu und ist ein integraler Bestandteil für eine Erfahrung, die wirklich einmalig für Corona ist. Die Marke ist gleichbedeutend mit Strand und der Zeit, die im Freien verbracht wird. Sie lädt Menschen dazu ein, innezuhalten, sich zu entspannen und die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Weitere Informationen unter www.corona.com

