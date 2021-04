Schweden entsorgt massenweise AstraZeneca-Dosen

Neue Entwürfe zur geplanten Ausgangssperre

Immer mehr Schweden haben Bedenken sich mit dem Wirkstoff von AstraZeneca impfen zu lassen. Da der Impfstoff nicht lange haltbar ist, werden täglich mehrere tausend Dosen ungenutzt entsorgt. AstraZeneca wird in Schweden nur noch an unter 65-jährige verimpft. Aus Angst vor Nebenwirkungen sagen viele ihren Impftermin ab, sobald sie erfahren, dass sie eine Dosis von AstraZeneca erhalten sollen.

Die Bundesregierung hat neue Regelungen beschlossen, die als sogenannte „Notbremse“ ab einer Inzidenz von 100 gelten sollen. So sollen die Bürger und Bürgerinnen zwischen 22:00 und 05:00 nicht mehr ohne triftigen Grund ihre Wohnung verlassen. Spaziergänge bleiben jedoch bis Mitternacht erlaubt. Ziel der fragwürdigen Beschränkungen soll es sein, dass Menschen nicht mehr andere Haushalte am Abend besuchen. Die Öffnung des Einzelhandels wird ebenfalls erneut blockiert. Waren müssen vorher bestellt werden um sie zu einem bestimmten Zeitpunkt abholen zu können. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind davon jedoch nicht betroffen. Am Mittwoch soll im Bundestag über die neuen Restriktionen abgestimmt werden.