Corsair Infrastructure Partners meldet langfristige Investitionen durch HarbourVest Partners

Corsair Infrastructure Partners („CIP“), das globale Infrastruktur-Investmentgeschäft von Corsair Capital („Corsair“), meldete heute, dass HarbourVest Partners („HarbourVest“), ein führender institutioneller Anleger, der in verschiedenen Klassen von Vermögenswerten und Regionen tätig ist, in drei neue, von CIP verwaltete Fonds investieren wird, die zur Kapitalbereitstellung für die Sektoren Luftfahrt, Häfen und Straßen geschaffen wurden.

Hari R. Rajan, Managing Director von Corsair und Leiter von CIP, sagte: „Wir freuen uns, HarbourVest als führenden Anleger in unserem neuen Fonds begrüßen zu dürfen. HarbourVest hat einen hervorragenden Ruf und sich bereits oft in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern im Infrastrukturbereich bewährt. Wir freuen uns auf eine lange und produktive Beziehung!“

Kevin Warn-Schindel, Managing Director bei HarbourVest: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Corsair bei dieser Investition, denn wir sind der Meinung, dass das Portfolio qualitativ hochwertiger Infrastruktur-Vermögenswerte, das vom Corsair-Team erfahrener Investmentspezialisten verwaltet wird, eine attraktive Investition im Rahmen der Infrastruktur-Strategie von HarbourVest darstellt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Corsair und deren Managementteams sowie das fortgesetzte, langfristige Wachstum jeder der Plattforminvestitionen.“

Über Corsair Capital und Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital wurde 1992 gegründet und ist ein weltweit führender Spezialinvestor. Corsair verfügt über eine renommierte Private-Equity-Plattform, die in nahezu alle Teilsektoren der Finanzdienstleistungsbranche investiert hat, darunter Wealth & Asset Management, Payment & Financial Technology, Services, Versicherungen sowie Banking & Specialty Finance. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen 8 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Investitionen geleitet oder mitgestaltet. Das Unternehmen hat auch eine globales Infrastruktur-Aktien-Sponsoring- und Investmentmanagementsparte, Corsair Infrastructure Partners, die 2015 gegründet wurde und einen Infrastrukturfonds in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen zu Corsair Infrastructure Partners finden Sie unter www.corsair-infrastructure.com.

Über HarbourVest Partners

HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Equity-Investor mit 36 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 58 Milliarden US-Dollar (Stand vom 31. Dezember 2018). Die globale Plattform des Finanzinvestors bietet Kunden Anlagemöglichkeiten durch Primärfondsinvestitionen, Sekundärinvestitionen und direkte Co-Investments in Mischfonds oder separat verwaltete Konten. HarbourVest beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter, darunter mehr als 100 Investmentspezialisten in Asien, Europa und Nord- und Südamerika. Das globale Team hat mehr als 35 Milliarden US-Dollar für neu gegründete Fonds bereitgestellt, über 19 Milliarden US-Dollar Sekundärkäufe abgeschlossen und über 9 Milliarden US-Dollar direkt investiert. Durch die Partnerschaft mit HarbourVest profitieren Kunden auf vielfältige Weise von maßgeschneiderten Lösungen, langjährigen Beziehungen, wichtigem Know-how sowie bewährten Ergebnissen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190320005780/de/