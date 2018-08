CR Capital Real Estate AG: Erfolgreiche Hauptversammlung - große Zustimmung bei allen Tagesordnungspunkten - Ausschüttung 1,00 EUR je Aktie

CR Capital Real Estate AG, DE000A2GS625

Die CR Capital Real Estate AG (WKN A2GS62, ISIN DE000A2GS625) erfolgreicher Projektentwickler für bezahlbaren Wohnraum in hoher Qualität in infrastrukturell guten Lagen, hat am gestrigen Mittwoch in den Räumen des Sofitel Berlin Kurfürstendamm die Hauptversammlung 2018 abgehalten. Die Präsenz lag bei 62,6%. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit einer Zustimmung von annähernd 100% gefasst. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische Entwicklung der CR Capital Real Estate AG im Geschäftsjahr 2017, sowie im ersten Halbjahr 2018. Mit deutlichem Ergebniswachstum konnte CR Capital Real Estate AG dabei die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre fortschreiben. Wesentlich geprägt zeigte sich 2017 durch die Realisierung des Projektes in der Metropolregion Leipzig/Halle in Schkeuditz, den Bau von 96 Reihenhäusern. Diese wurden in kurzer Zeit durch Ausnutzung einer serienmäßigen Fertigung und Standardisierung fertiggestellt und werden bis Oktober 2018 sukzessive an die institutionellen Erwerber und die Eigennutzer übergeben. Das Ergebnis mit 5,77 Mio. EUR verbesserte sich um 3,61 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht einer Ergebnissteigerung von ca. 59%. Angesichts der planmäßigen Weiterentwicklung des Konzerns unter Berücksichtigung des Zukaufs des Asset Managers KENT Immobilien Management GmbH, geht der Vorstand insgesamt davon aus, auch künftig profitables Wachstum erzielen zu können. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung mit nahezu 100%-iger Zustimmung für das Geschäftsjahr 2017 entlastet. Ebenso wurde der Schaffung eines bedingten Kapitals, sowie dem Ergebnisabführungsvertrag mit der 100%-igen Tochter, der Projektgesellschaft Hallesches Feld GmbH zugestimmt. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wurde Herr Dipl.-Kfm. Bernhard Kaiser bestellt. Stefan Demske und Thomas Zienterski, Vorstände der CR Capital Real Estate AG: "Wir danken unseren Aktionären für die dauerhafte Unterstützung und das fortgesetzte Vertrauen. Das starke Votum unserer Investoren gibt uns Rückenwind auf unserem Weg unsere Marktposition im Bereich bezahlbarer Wohnraum in hoher Qualität in guten Lagen weiter auszubauen." Über die CR Capital Real Estate AG Die CR Capital Real Estate AG ist ein börsennotierter (WKN A2GS62 ISIN DE000A2GS625) Wohnraumentwickler, der schwerpunktmäßig in den Regionen Berlin und Leipzig investiert. Die CR Capital Real Estate AG ist einer der führenden Projektentwickler für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Deutschland. Herausragende Merkmale der Objekte der CR Capital Real Estate AG, die in Massivbauweise erstellt werden, sind neben der überdurchschnittlichen Ausstattung, die Angebotspreise, die weit unter dem Marktniveau liegen. Die infrastrukturell guten Lagen in den Speckgürteln der Bundeshauptstadt Berlin, bzw. der Metropolregion Leipzig/Halle garantieren eine starke Nachfrage, die es aufgrund der kurzen Vertriebszeiten ermöglicht die Projekte eigenkapitalfinanziert zu erstellen. Realisiert werden können diese attraktiven Angebotspreise durch serielle Fertigung, sowie volumenbedingt günstige Einkaufspreise. Mittelfristiges Ziel der CR Capital Real Estate AG ist die Optimierung der bereits heute sehr gut funktionierenden Prozesse durch die Nutzung digitalisierter Fertigung. Kontakt: CR Capital Real Estate AG Fasanenstraße 77 10623 Berlin Tel.: +49 (0)30 889 26 88 0 Fax: +49 (0)30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de www.capital-real-estate-ag.de

Sprache: Deutsch

ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62

