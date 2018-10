Cred nimmt Führungskräfte von PayPal, Goldman Sachs, Tradeshift in globales Führungsteam auf

Cred, der führende Anbieter von kryptografiegestützter Kreditvergabe mit Kreditmöglichkeiten in Höhe von über 250 Millionen USD, hat heute die Aufnahme von drei neuen Mitgliedern in sein Führungsteam bekannt gegeben. Maxim Rohkline kommt als Produktleiter dazu, James Alexander als Kapital-Vorsitzender und Richard Oh als Geschäftsführer für Asien. Jede Führungskraft bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von über 20 Jahren Innovationen im Bereich Finanztechnologien mit, die Kapitalmärkte, Online-Kreditvergabe, Zahlungssysteme, Risikomanagement und Analysen umfassen.

Maxim Rohkline, Produktleiter bei Cred, verwaltet die globale Cred-Plattform. Zuvor war Maxim Mitglied des Führungsteams von Tradeshift. Er leitete dort die Abteilung Finanztechnologien und war für die globale Lieferkette und das Handelsfinanzierungsbanking zuständig. Maxims vielseitige Erfahrungen mit Finanzdienstleistungen und Produktmanagement umfasst das Management einer internationalen Karten-Acquiring-Plattform bei Merchant e-Solutions, die Entwicklung einer Plattform für internationale mobile Zahlungen bei Intuit, internationale Kern-Zahlungsverfahren und Analysen bei PayPal, Kreditkarten-Portfolio-Risikomanagement bei Washington Mutual und Internet-Bankingentwicklung bei Wells Fargo.

James Alexander, Kapital-Vorstand bei Cred, hat die weltweite Kapitalmarktentwicklung von Cred angeleitet und konnte kürzlich Creds weltweiten Darlehensfazilitäten im Wert von über 250 Millionen USD sichern. Zuvor hatte James Positionen in den Bereichen traditionelle Bankgeschäfte, Kapitalmärkte, Forschung und institutioneller Vertrieb inne. Er hat bei Goldman Sachs, der Royal Bank of Canada und Nomura gearbeitet. Er ist zudem Mitgründer der Schweizer Handelsbank Alternative Capital Associates.

Richard Oh kommt als Geschäftsführer für Asien dazu. Vor seiner Zeit bei Cred war er bei PayPal Leiter für den Zahlungsverkehr für den Markt Asien/Pazifik. Dort kümmerte er sich um die Zahlungssysteme und Partnerschaften von PayPal mit Banken, Finanzinstituten und Bearbeitern.

Nachdem er seit der Anfangsphase der eBay- und PayPal-Zahlungen fast 20 Jahre lang im Bereich digitale Zahlungen gearbeitet hat, gilt Richard als einer der Top-Fachleute für Fintech in der Region; er hat eine bedeutende Rolle bei der Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten von PayPal weltweit gespielt.

„Dies ist eines der stärksten Führungsteams, denen ich in der Krypto- und Blockchainbranche begegnen durfte“, sagte Scott Thompson, ehemaliger Präsident von PayPal und CEO von Yahoo! „Viele Cred-Mitarbeiter waren während meiner Amtszeit PayPal-Führungskräfte. Ich habe keine Zweifel, dass sie bei Cred die gleiche Energie, das gleiche Engagement und die gleichen Ergebnisse einbringen werden wie bei PayPal.“

„Man braucht ein erfahrenes Führungsteam, um etwas so Ehrgeiziges wie Cred zustande zubringen und wir freuen uns, dass wir beobachten können, wie das Unternehmen innerhalb von Monaten so viele Fortschritte macht“, sagte Vincent Zhou, Mitgründer von FBG Capital und einer der Investoren von Cred. „Wir investieren in Teams, die eine Vision, ein tiefes Verständnis ihrer jeweiligen Bereiche und die geistige und organisatorische Beweglichkeit haben, dauerhafte Geschäftstätigkeiten im Krypto-Bereich aufzubauen. Cred ist ein Modellunternehmen in unserem Portfolio und wir freuen uns, Teil davon zu sein.“

Über Cred

Cred ist eine dezentrale globale Kreditplattform, die den offenen Zugang zu Krediten überall und jederzeit ermöglicht. Cred wurde von ehemaligen PayPal-Finanztechnologie-Veteranen gegründet und hat Kreditkapital in Höhe von über 250.000.000 US-Dollar beschafft. Das Unternehmen betreibt Büros in San Francisco, Shanghai, Singapur, Sydney und München. Die Mission von Cred ist es, die Kraft der Blockchain zu nutzen, damit jeder von kostengünstigen Kreditprodukten profitieren kann. Cred vereint ein vielfältiges Team von unternehmerischen Führungskräften, maschinelles Lernen und die Stärke der Blockchain-Technologie. Das LBA-Token ist in über 180 Ländern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter mycred.io. Weitere Informationen zum Kauf des LBA-Token finden Sie unter: https://www.mycred.io/#/token.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181030006200/de/