creditshelf Aktiengesellschaft, DE000A2LQUA5

creditshelf erhält weiteren institutionellen Kredit-Investor

Frankfurt, 4. Oktober 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, hat einen weiteren bedeutenden Kredit-Investor gewinnen können. Ein börsennotierter deutscher Konzern hat die Anlage von 20 Millionen Euro zugesagt.

Der Betrag soll als Teil des Corporate Cash Managements in KMU-Kredite investiert werden. Das Unternehmen nutzt creditshelf, um kurzfristige Liquiditätsüberschüsse zu veranlagen. Dabei werden bewusst Kredite mit kürzeren Laufzeiten in gleichen Tranchen investiert und zur Risikostreuung ein entsprechendes Kreditportfolio aufgebaut.

creditshelf-CEO Dr. Tim Thabe kommentiert die Zusammenarbeit: "Das anhaltende Tiefzinsumfeld stellt Investoren vor große Herausforderungen. Wir freuen uns nun erstmalig einen klassischen börsennotierten Konzern aus Deutschland in den Kreis unserer Kreditinvestoren aufzunehmen. Dies zeigt, dass unsere Rolle als Originator von KMU-Krediten im Markt immer stärker von Institutionen wahrgenommen wird."

Die Bedeutung der flexiblen Finanzierungslösungen von creditshelf für mittelständischer Kreditnehmer und Private Equity-Sponsoren hat in den letzten Jahren als Ergänzung der Angebote von Banken ständig zugenommen. Auch auf Seiten der institutionellen Investoren stößt diese neue Art der Anlage auf sehr großes Interesse, da ihnen hiermit eine bisher nur Banken offenstehende Assetklasse mit einem interessanten Rendite-Risiko-Profil zur Verfügung steht.

"Durch die kontinuierliche Verbreiterung unserer Investorenbasis steigt unsere Attraktivität für mittelständischen Kreditnehmer" erläutert Dr. Daniel Bartsch, COO von creditshelf. "Diese erhalten nicht nur schnellere Kredite, sondern profitieren bei entsprechender Bonität auch von einer günstigeren Finanzierung."

Weitere Informationen: creditshelf Aktiengesellschaft Birgit Hass Leiterin Marketing und Kommunikation Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel: +49 (0)69 348 77 240 birgit.hass@creditshelf.com www.creditshelf.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Thöring & Stuhr Partnerschaft für Kommunikationsberatung Arne Stuhr Mittelweg 142 20148 Hamburg Tel: +49 40 207 6969 83 Mobil: +49 177 3055 194 arne.stuhr@corpnewsmedia.de

Investor-Relations-Kontakt: cometis AG Maximilian Franz Tel: +49(0)611 - 205855-22 Fax: +49(0)611 - 205855-66 franz@cometis.de

Über creditshelf

creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

Tägliche News von creditshelf auf Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-ag

04.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Mainzer Landstrasse 33a 60329 Frankfurt am Main

Deutschland E-Mail: ir@creditshelf.com Internet: www.creditshelf.com ISIN: DE000A2LQUA5 WKN: A2LQUA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

729897 04.10.2018