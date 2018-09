creditshelf Aktiengesellschaft, DE000A2LQUA5

creditshelf mit bisher größter deutscher Online-KMU-Kredit-Finanzierung

Frankfurt, 18. September 2018 - Die in Frankfurt ansässige creditshelf AG hat soeben die bislang größte digitale KMU-Finanzierung Deutschlands arrangiert. 4,75 Millionen Euro wurden in weniger als zwei Tagen über die creditshelf-Plattform platziert und ausbezahlt. Es handelt sich um eine erneute Buy-out-Finanzierung, nachdem vor kurzem die erste digitale M&A-Finanzierung Deutschlands arrangiert worden war.

Bei dem Kreditnehmer handelt es sich um ein Unternehmen aus der IT-Branche mit über 500 Mitarbeitern. Die Bedeutung der flexiblen Finanzierungslösungen von creditshelf für mittelständische Kreditnehmer und Private Equity-Sponsoren hat in den letzten Jahren als Ergänzung der Angebote von Banken ständig zugenommen. Auch auf Seiten der institutionellen Investoren stößt diese neue Art der Anlage auf sehr hohes Interesse, da ihnen hiermit eine bisher nur Banken offenstehende Assetklasse mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil zur Verfügung steht.

Die algorithmusgestützte Kreditanalyse ermöglicht es, derartige Unternehmensfinanzierungen effizient zu bewerten und abzuwickeln, wie Dr. Mark Währisch, Chief Risk Officer bei creditshelf, erläutert: "Unsere Kunden profitieren dabei von digitalen Prozessen, die schnelle Durchlaufzeiten ermöglichen. Somit können sich Mittelständler um ihr eigentliches Geschäft kümmern und müssen sich nicht lange mit Finanzierungsfragen aufhalten."

Chief Operating Officer und Gründer Dr. Daniel Bartsch erklärt: "Der Markt nimmt unsere schnellen und einfachen Finanzierungslösungen immer besser an. Neben der klassischen Betriebsmittelfinanzierung sehen wir weiterhin hohen Bedarf im Bereich Wachstumskredite sowie bei M&A- und Buy-out-Transaktionen. Mit unseren Ticketgrößen von bis zu 5 Millionen Euro können wir sowohl kleinen wie auch mittleren Unternehmen eine effiziente Finanzierung bereitstellen."

Bei diesen Kunden bestimmt besonders der Wunsch nach schnellen Kreditentscheidungen die Suche nach alternativen Finanzierungswegen. 53 Prozent der Unternehmen erhoffen sich laut der creditshelf-Studie "Finanzierungsmonitor 2018" diesen Vorteil bei Online-Plattformen zur Kreditvermittlung. Acht von zehn der befragten Unternehmen erwägen, solche Angebote zu nutzen. Wichtigste Voraussetzung: Die Lösung ist einfach, schnell und innovativ.

Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2018"

Die Studie "Finanzierungsmonitor 2018" beruht auf einer Befragung des digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf (www.creditshelf.com) im Dezember 2017. Insgesamt nahmen 200 Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durch ein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachbereichs Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

