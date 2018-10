Creso Pharma: Weltweite Einführung der Bier-Produktlinie Old Boy Mary Jane in London.

Weltweite Einführung der Bier-Produktlinie Old Boy Mary Jane in London.Nächste Einführung findet in Berlin statt. Höhepunkte:- Weltweite Einführung von CLVs Bier ?Old Boy Mary Jane?

?

(OBMJ)

in London

bei der

Boutique Bar Show.

Jane

- Silber- und Bronzemedaillen für die OBMJ-Produktlinie auf der Baltic Beer Star 2018.

- OBMJ nun für den Online-Verkauf durch Beers of Europe und drinkshop.com verfügbar.

- Die ersten renommierten Bars in London nehmen OBMJ-Biere ins Sortiment auf.

- Großhändler für Großbritannien benannt.

- Einführung auf dem europäischen Festland diese Woche bei der Bar Convent Berlin.

Creso Pharma Limited (ASX:CPH, das ?Unternehmen? oder ?Creso?) gibt bekannt, dass CLV Frontier Brands Pty Ltd (?CLV?), ein Joint Venture zwischen LGC, Creso Pharma und der in Großbritannien ansässigen Baltic Beer Company, letzte Woche seine Biere in Großbritannien auf der Boutique Bar Show in London vorgestellt und damit offiziell mit der Einführung seiner Bier-Produktlinie begonnen hat.

Creso freut sich, berichten zu können, dass sein Bier Old Boy Mary Jane (OBMJ) Big Egg Mountain Baltic Porter Anfang des Monats beim Wettbewerb ?Baltic Beer Star 2018? in Riga eine Silbermedaille gewonnen hat. Die Biere Old Boy Mary Jane Improper Pils und Ghost Bog Hazy IPA wurden beide mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Offizielle weltweite Einführung der Bier-Produktlinie Old Boy Mary Jane (http://www.obmj.beer)

Mit der Einführung der Biermarke auf dem britischen Markt letzte Woche bei der Boutique Bar Show hat die weltweite Einführung der neuen Dachmarke von CLV, OLD BOY MARY JANE (OBMJ), nun offiziell begonnen.

Die Einführung der zur OBMJ-Linie gehörenden Biere Ghost Bog Hazy IPA, OBMJ Improper Pils und OBMJ Big Egg Mountain Baltic Porter lief gut; es wurden Großhändler für Großbritannien bestimmt und zwei Biere sind schon bei drinkshop.com und Beers of Europe im Sortiment zu finden.

Online finden Sie diese Biere hier:

https://www.beersofeurope.co.uk/catalogsearch/result/?cat=0&q=old+boy+mary+jane

https://www.thedrinkshop.com/search/?q=old+boy+mary+jane

Zigfrid Von Underbelly und Roadtrip & The Workshop sind die ersten beiden renommierten Londoner Bars, die OBMJ-Biere in ihr Sortiment aufgenommen haben. http://www.pauldalyvenues.com

Auf dem europäischen Festland wird die Bier-Linie auf der seit dem 8. Oktober stattfindenden Bar Convent Berlin eingeführt.

( https://www.barconvent.com/en/)

John McMullen, CEO von LGC und Director bei CLV, sagte: ?Die weltweite Einführung der OBMJ-Biere in London war sehr erfolgreich und das Interesse an unseren einzigartigen Bieren hat unsere ursprünglichen Erwartungen übertroffen. Der globale Getränkemarkt expandiert schnell bei den Craft-Getränkelinien. Hochgradig individualisierte und unabhängige junge Erwachsene wünschen eine erstklassige Auswahl an Getränken, weshalb CLV genau diesen wachsenden Markt bedient und die Verbindung zwischen Aromen und Erfahrungen herstellt, die der weltweite Konsument völlig genießen kann.?

Cresos Mitbegründer sowie CEO und Director von CLV, Dr. Miri Halperin Wernli, sagte: ?Wir sind begeistert von der Einführung dieser einzigartigen, kreativen Produkte, die mit natürlichen Bio-Mischungen angereichert sind, die unseren Bieren aufregende Geschmacksrichtungen und Aromen verleihen. Wir sehen ein großes Wertpotenzial in diesem wachsenden Markt und erwarten eine erfolgreiche Einführung unseres Portfolios in Europa. Durch die große geographische Reichweite der drei Joint-Venture-Parteien können wir uns auf tolle Möglichkeiten für unsere innovative Getränkelinie freuen, die weltweit produziert und verkauft werden soll.?

Paul Baxendale, Managing Director und Sales and Marketing Director der Baltic Beer Company, meinte: ?Wir freuen uns über die erfolgreiche OBMJ-Einführung in London. Die Getränke kamen sehr gut an und auch die Reaktionen auf die Marke an sich waren äußerst positiv. Das Verständnis für diese einzigartigen Biere war weitaus größer als erwartet und wir sind zuversichtlich, dass OBMJ eine herausragende Stelle auf dem Markt einnehmen wird. Jetzt machen wir uns an die Einführung der OBMJ-Marke in Deutschland.?

Über LGC (www.lgc-capital.com)

LGC Capital ist eine führende Investmentfirma, die sich auf den internationalen Markt für legales Cannabis konzentriert. Über seine Portfolio-Investment-Firmen errichtet LGC ein weltweit führendes, vertikal integriertes System, das aus legalen Cannabisfirmen besteht, die untereinander vernetzt sind und für den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb in Australien, Jamaica, Schweiz, Italien und Kanada sowie die Versorgung der heimischen Märkte und Exportmärkte verantwortlich zeichnen. LGC Capital Ltd. ist ein in Kanada eingetragenes, börsennotiertes Unternehmen, das an der kanadischen Börse TSX Venture Exchange (TSXV: LG) gelistet ist.

Über Creso Pharma Ltd (www.cresopharma.com)

Creso Pharma bietet Mensch und Tier das Beste im Cannabis für ein besseres Leben. Creso Pharma bereichert die Cannabisbranche mit seinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten Methodik und bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität. Das Unternehmen entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinen Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite bei Patienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung und Herstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann in der Schweiz auf erste Produktregistrierungen verweisen. Das Unternehmen besitzt die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger und geschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche die Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.

Über Baltic Beer Company Ltd (www.virubeer.com)

Eine in UK ansässige Firma, die eine estnische Kultbiermarke namens Viru Premium Estonian Beer entwickelt hat und vermarktet. Viru Beer wird derzeit in vielen Ländern auf der ganzen Welt - wie z.B. Australien, China, UK, Italien und Mexiko - vertrieben und kann auf zahlreiche Auszeichnungen verweisen, wie etwa Goldmedaillen bei der Monde Selection in Brüssel und bei den World Beer Championships in Chicago.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Creso und CLV, sowie deren Geschäftstätigkeit, Strategie, Investitionen, finanzielle Leistungsfähigkeit und Zustand. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "erwartet", "schätzt", "antizipiert", "beabsichtigt", "glaubt" oder " fortfahren" oder deren negative oder ähnliche Abweichungen identifiziert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Creso und CLV können wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, sind unter anderem allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, Wettbewerb und staatliche Regulierung. Die Warnhinweise gelten für alle in die Zukunft gerichteten Aussagen, die Creso und den in seinem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle zukunftsgerichteten Aussagen nur auf das Datum dieser Mitteilung, und Creso oder CLV ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Anfragen zum Unternehmen richten Sie bitte an:

EverBlu Capital

Level 39, Aurora Place

88 Phillip Street, Sydney NSW 2000

E: info@everblucapital.com

P: +61 2 8249 000