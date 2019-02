24.02.2019 - 00:26 Uhr Cryptos with Block66: Diese Woche brachte dem Bitcoin bisher 13% Plus. Weiter so!

Montag und Samstag dieser Woche waren die treibenden Tage. Das nächste Ziel muß jetzt ein higher High sein, sonst verpufft der Trend.