Cvent baut Partnerschaft mit AccorHotels aus

Cvent, ein Marktführer für Besprechungs-, Veranstaltungs- und Gastgewerbetechnologie, gab heute bekannt, dass AccorHotels, eine renommierte Marke und langjähriger Kunde von Cvent, in seinen mehr als 4.500 Hotels weltweit exklusiv die Business-Transient-Lösungen von Cvent einsetzen wird, um seine Geschäftsreiseprogramme effektiver zu verwalten. Die Ankündigung unterstreicht das anhaltende Engagement von AccorHotels, seinen Hotelpartnern bei der Steigerung ihres Umsatzes und Erhöhung ihres Marktanteils mithilfe der branchenführenden Softwarelösungen von Cvent zu helfen. Die beiden Marken werden zudem bei der Entwicklung neuer Technologien zusammenarbeiten, die Gastronomen weltweit bei einer besseren Verwaltung ihrer Reiseprogramme unterstützen.

„Achtzig Prozent der Fortune-100-Unternehmen nutzen die Technologie von Cvent und mehr als 1,5 Millionen RFPs wurden im letzten Jahr über die Business-Transient-Plattform von Cvent angefordert, was ihre zentrale Bedeutung sowohl für Käufer als auch Verkäufer im Geschäftsreisemarkt verdeutlicht. Hotelanlagen, die die Plattform vollständig ausschöpfen können, um gewerbliche Käufer mit intelligenteren Marketinglösungen anzuziehen, werden letztendlich mehr gebuchte Hotelübernachtungen generieren“, sagte Kathleen Garcia, Vice President of Sales der Hospitality Cloud von Cvent. „AccorHotels, eine der bekanntesten Hotelmarken Europas, hat diese Gelegenheit zum Ausbau ihrer Geschäftsreiseprogramme für ihre mehreren Tausend Hotels genutzt und wir sind stolz darauf, ihre exklusive Lösung zur Verwaltung von Geschäftsreisen zu sein. Wir freuen uns darauf, ihren anhaltenden Erfolg zu unterstützen und ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, um ihr beim weltweiten Ausbau ihres MICE- und Geschäftsreisegeschäfts zu helfen.“

AccorHotels und seine mehreren Tausend Anlagen in der ganzen Welt erhalten Zugang zur kompletten Business-Transient-Toolsuite von Cvent, die sie bei der Erfüllung ihrer Reiseverwaltungsanforderungen unterstützen. Die Lösungen werden den Anlagen bei einer besseren Steuerung ihres RFP-Prozesses und dem Markt der Geschäftsreiseeinkäufer helfen und die betriebliche Effizienz verbessern und so das Wachstum des transienten Geschäfts erleichtern. Die Zusammenarbeit von AccorHotels mit Cvent unterstreicht die Chance für führende Hotelmarken, ihre Anforderungen in Bezug auf Geschäftsreisen besser zu verwalten.

Cvent und AccorHotels werden zudem bei der Entwicklung weiterer Reiseverwaltungsfunktionen zusammenarbeiten, die den Fokus auf den Ausbau von Funktionen im Bereich der transienten Bezugsquellenfindung, die Schaffung von Instrumenten zur ganzheitlicheren Sicht auf die Tarife in allen Marktsegmenten und die Optimierung manueller Prozesse durch tiefere Systemintegration setzen.

„Wir arbeiten seit zehn Jahren mit Cvent zusammen und unsere Hotelanlagen sind mit dem reibungslosen Arbeitsfluss der Tools von Cvent sowohl im MICE- als auch im Geschäftsreisegeschäft sehr zufrieden“, sagt Agathe Fabron, VP Business Travel & Meetings & Events bei AccorHotels. „Viele Anlagen von uns nutzen Cvent Business Transient für ihre Reiseanforderungen und die positiven Auswirkungen für uns haben die Entscheidung einer weltweiten Einführung sehr leicht gemacht. Wir freuen uns darauf, diese langjährige Beziehung fortzusetzen und Hand in Hand mit dem Team von Cvent zusammenzuarbeiten, um unser Geschäftsreisegeschäft und die Branche voranzutreiben.“

Über Cvent, Inc.

Cvent, Inc. ist ein führender Anbieter von Besprechungs-, Veranstaltungs- und Gastgewerbetechnologie mit weltweit mehr als 3.500 Mitarbeitern, 25.000 Kunden und 300.000 Anwendern. Die Cvent Event Cloud bietet Softwarelösungen für Veranstaltungsplaner zur Online-Registrierung von Veranstaltungen, Auswahl des Veranstaltungsorts, Eventmanagement, mobile Apps für Events, E-Mail-Marketing und Online-Umfragen. Die Cvent Hospitality Cloud arbeitet mit Hotels und Veranstaltungsorten zusammen, um sie bei der Förderung ihres Gruppen-/MICE- und Geschäftsreisegeschäfts zu unterstützen. Hotels verwenden die digitalen Marketingtools und Softwarelösungen der Cvent Hospitality Cloud, um das Geschäft durch Sourcing-Plattformen von Cvent zu steigern und ihre Kunden direkt, effizient und rentabel zu bedienen und ihnen so beim Ausbau und der Leitung ihres Geschäfts zu helfen. Lösungen von Cvent optimieren die gesamte Eventmanagement-Wertschöpfungskette und haben es Kunden in der ganzen Welt ermöglicht, Hunderttausende Meetings und Events auszurichten. Für weitere Informationen besuchen Sie Cvent.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter oder LinkedIn.

Über AccorHotels

Als weltweit führendes Reise- und Lifestyle-Unternehmen und digitaler Innovator bietet AccorHotels einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.500 Hotels, Resorts und Apartmentanlagen in 100 Ländern. Mit einem einmaligen Portfolio von international anerkannten Hotelmarken, die die gesamte Bandbreite der Hotelbranche abdecken – von Luxury bis Economy, von Upscale bis zu Lifestyle und Midscale – bietet AccorHotels seit mehr als 50 Jahren Fachwissen und Sachverstand.

Darüber hinaus hat AccorHotels zusätzlich zu seinem Kerngeschäft – dem Gastgewerbe – sein Angebot an Dienstleistungen erfolgreich ausgebaut und ist mittlerweile weltweit führend im Bereich der Vermietung von Privatwohnungen der Luxusklasse mit mehr als 10.000 Immobilien rund um die Welt. Die Gruppe ist zudem in den Bereichen Concierge-Services, Co-Working, Gastronomie, Eventmanagement und digitale Lösungen tätig.

Für AccorHotels steht die Erfüllung seiner Hauptaufgabe stets an oberster Stelle: Jeder Gast soll sich willkommen fühlen. Dabei verlässt sich das Unternehmen auf sein globales Team, bestehend aus mehr als 250.000 engagierten Mitarbeitern. So haben die Gäste etwa Zugang zu „Le Club AccorHotels“, einem der weltweit attraktivsten Hotel-Treueprogramme.

Um weitere Informationen zu erhalten oder eine Reservierung vorzunehmen, besuchen Sie bitte accorhotels.group oder accorhotels.com. Oder folgen Sie uns auf Twitter und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181003005574/de/