19.03.2018 - 20:25 Uhr Cynthia Nixon: Sex and the City-Star will Gouverneurin von New York werden

Die Serie "Sex and the City" machte sie berühmt - nun wechselt Cynthia Nixon in die Politik, wie sie auf Twitter verkündet. Den vollständigen Artikel auf spiegel.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick