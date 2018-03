21.03.2018 - 02:54 Uhr Cynthia Nixon: Von Sex and the City in die Politik

"Wir haben Politiker satt, denen es mehr um Schlagzeilen und Macht geht als um uns." Mit diesen Worten gab Cynthia Nixon ihren Wechsel in die Politik bekannt. Die aus der Kult-Serie "Sex and the City" bekannte Schauspielerin will Gouverneurin von New York werden.