D.A.S.: Thomas Sauter neuer Vertriebsleiter

Wien (pts007/17.05.2018/08:50) - Thomas Sauter (45) leitet ab 1. Juli den Hauptberuflichen Vertrieb (HBV) der D.A.S. Rechtsschutz AG an.

Thomas Sauter, vormaliger Verkaufsleiter des Partnervertriebs Ost, übernimmt ab 1. Juli 2018 die Leitung des D.A.S.-eigenen Vertriebs. "Unser Hauptberuflicher Vertrieb hat in den vergangenen Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt, die D.A.S. in Österreich stark gemacht und wesentlich zum guten Ruf des Originals im Rechtsschutz beigetragen. Die Leitung dieses Bereichs ist daher eine spannende Aufgabe, der ich mich gerne stelle", sagt Sauter über seine zukünftige Leitungsfunktion.

Ziel der D.A.S. ist es, neben dem erfolgreichen Partnervertrieb und dem im Aufbau befindlichen Onlinevertrieb auch den Hauptberuflichen Vertrieb weiterhin als tragfähige und verlässliche Säule zu etablieren. "Der HBV soll in der Lage sein, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und sich an neue Begebenheiten anzupassen. Um das umzusetzen, ist in den letzten Monaten schon viel geschehen. Aber große Veränderungen wie die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stehen ins Haus. Hier gilt es, sich entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln und vor allem aus den Veränderungen zu lernen", erklärt Sauter.

20 Jahre Erfahrung im Versicherungsvertrieb

Thomas Sauter kann auf über 20 Jahre Erfahrung im Versicherungsvertrieb zurückblicken und kennt den Rechtsschutzmarkt sowie die Strukturen der D.A.S. bestens. Er war vor seiner Zeit im Partnervertrieb der D.A.S. in leitender Funktion im CEE-Geschäft der ERGO tätig, bei der UNIQA für den Exklusivbetrieb zuständig und zu Beginn bei der AXA Versicherung beschäftigt.

Außerhalb seiner Arbeit, findet der gebürtige Wiener, der nun mit seiner Familie in Niederösterreich wohnt, Ausgleich und Erholung in der Natur und beim Sport. Dort trifft man Sauter am häufigsten beim Wandern, Segeln und Freeriden an.

Über D.A.S. Rechtsschutz AG Seit 1956 ist die D.A.S. Rechtsschutz AG mit Spezialisierung auf Rechtsschutzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen in Österreich tätig. Als unabhängiger Rechtsdienstleister bietet sie umfassenden Versicherungsschutz, fachliche Betreuung durch hochqualifizierte juristische Mitarbeiter und beispielgebende RechtsService-Leistungen wie die D.A.S. Direkthilfe® und D.A.S. Rechtsberatung an. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Wien. Die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Kunden in ganz Österreich in regionalen D.A.S. Standorten mit juristischer Kompetenz zur Verfügung. Die D.A.S. Rechtsschutz AG agiert als Muttergesellschaft der D.A.S. Tschechien (seit 2014). In den vergangenen Jahren hat die D.A.S. Österreich ihre starke Marktposition als Rechtsschutzspezialist gefestigt.

Seit 1928 steht die D.A.S., das Original für Rechtsschutz, für Kompetenz und Leistungsstärke im Rechtsschutz. Heute agieren D.A.S. Gesellschaften in knapp 20 Ländern weltweit. Sie sind die Spezialisten für Rechtsschutz der ERGO Group AG, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa.

