dagobertinvest: das erfolgreichste Immobilien Crowdinvesting Österreichs

Die österreichische Immobilien Crowdinvesting Plattform dagobertinvest startet auch in ihr drittes Geschäftsjahr als klarer Marktführer.

Wien (pts006/10.01.2018/08:27) - Die österreichische Immobilien Crowdinvesting Plattform dagobertinvest startet auch in ihr drittes Geschäftsjahr als klarer Marktführer .

Keine andere Immobilien Crowdinvesting Plattform wurde derart oft und durchwegs so sehr positiv bewertet wie dagobertinvest.

Hierbei reichen die Bewertungen weit über Österreichs Grenzen hinaus. Auf der deutschen Plattform "Kritische Anleger" ( https://www.kritische-anleger.de/dagobertinvest/erfahrungen ) wurde dagobertinvest mit 4,9 von 5 möglichen Sternen beurteilt. Auf der Plattform "Echte Bewertungen" ( https://www.echte-bewertungen.com ) erhielt dagobertinvest ebenso 4,9 von 5 möglichen Punkten ; dies bei 96 Bewertungen .

dagobertinvest Gründer und Geschäftsführer, Mag. Andreas Zederbauer sieht den großen Erfolg seiner Plattform aufgrund zweier Bereiche manifestiert. "Durch die Transparenz, die wir unseren Investoren aber auch unseren Bauträgern gegenüber täglich leben und durch die beispielhaft umfangreiche Risikobeurteilung sehen wir die Kontinuität des Erfolgs begründet." und weiter "Dadurch kommt es zu Re-Investments, die unsere aktuellen Projekte in wenigen Stunden die Fundigschwelle erreichen lassen. Vermehrt mit Investoren aus Deutschland." , führt Zederbauer die Entwicklung von dagobertinvest aus.

Im vergangenen Jahr wurden EUR 5,961 Millionen an Investmentkapital 20 Projekten zu deren Finanzierung und Realisierung zugeführt. Die Zahl der getätigten Investments wurde versiebenfacht und steht heute bei knapp 5.500 .

dagobertinvest hält damit unangefochten die Marktführerschaft unter den Immobilien Crowdinvestingplattformen Österreichs. Dies mit über 40 Prozent Marktanteil .

Unter allen Crwodinvestingplattformen rangiert dagobertinvest auf Platz 2; hinter der Rocket-Gruppe (bestehend aus drei Plattformen) und vor Conda.

Aktuelle Zahlen (Stand: 10. Jänner 2018, 8.00 Uhr): - 5.511 Investoren - EUR 1.449 durchschnittliches Investitionsvolumen - EUR 7.985.753 Gesamtinvestition - 33 Projekte

MEDIEN AVSIO: Mag. Andreas Zederbauer beehrt sich, Sie zu einem Informationsnachmittag über Crowdinvesting, dessen Entwicklung und Optionen für die Zukunft am 25. Jänner 2018 um 16.00 Uhr in die Räumlichkeiten von dagobertinvest in Wien 4., Wohllebengasse 12-14, 6. Stock einzuladen. Details ergehen gesondert.

Aktuelle Projekte: GREENHOUSE Wohnpark Hausmannstätten mit 7,15% p.a. verzinst und einer Laufzeit von 18 Monaten LINK: https://www.dagobertinvest.at/crowdfunding-greenhouse-hausmannstaetten.html

STH LIVING Immobilienprojekt in Wien 10. mit 6,50% p.a. verzinst und einer Laufzeit von 24 Monaten LINK: https://www.dagobertinvest.at/crowdfunding-erebos-leebgasse.html

AK PROJEKTE vienna in Wien 5. mit 6,25% p.a. verzinst und einer Laufzeit von 12 Monaten LINK: https://www.dagobertinvest.at/crowdfunding-akprojekte-ziegelofengasse.html

Weitere Projekte folgen laufend.

Link zu den laufenden und kommenden Projekten: https://www.dagobertinvest.at/aktuelle-crowdfunding-projekte.html

Link zu dagobertinvest: https://www.dagobertinvest.at

(Ende)

Aussender: danberg&danberg. Ansprechpartner: Daniel Millonig & Stefan Ratzenberger Tel.: +43 1 577 22 05 E-Mail: presse@danberg-danberg.com Website: www.danberg-danberg.com

Wien (pts006/10.01.2018/08:27)