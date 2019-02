Darling Ingredients Inc. gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2018 bekannt: Umsetzung der World-of-Growth-Strategie

Irving, Texas - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), globaler Entwickler und Produzent von nachhaltigen natürlichen Inhaltsstoffen aus essbaren und nicht essbaren Bio-Nährstoffen, die eine breite Palette von Inhaltsstoffen und kundenspezifischen Speziallösungen für Kunden in der Pharma-, Lebensmittel- ...

Irving, Texas - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), globaler Entwickler und Produzent von nachhaltigen natürlichen Inhaltsstoffen aus essbaren und nicht essbaren Bio-Nährstoffen, die eine breite Palette von Inhaltsstoffen und kundenspezifischen Speziallösungen für Kunden in der Pharma-, Lebensmittel-, Tierfutter-, Futtermittel-, Industrie-, Kraftstoff-, Bioenergie- und Düngemittelbranche schaffen, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2018 bekannt, das am 29. Dezember 2018 endete.

Überblick über das vierte Quartal 2018

- Nettogewinn in Höhe von 40,6 Millionen USD oder 0,24 USD je verwässerter GAAP-Aktie - Einnahmen in Höhe von 853,1 Millionen USD - Bereinigtes EBITDA in Höhe von $108,9 Millionen USD - DGD erzielte Rekordquartal, EBITDA des Unternehmens in Höhe von 110 Millionen USD - Starke globale Rohstoffmengen stiegen gegenüber dem 4. Quarter 2017 um 1,5% an - Das Futtermittelsegment ist nach wie vor durch Handelsunterbrechungen und nachgebende Fettpreise in Frage gestellt - Das Nahrungsmittelsegment zeigte im Kollagengeschäft verbesserte Gewinne - Die verbesserte Leistung im Kraftstoffsegment spiegelt die Investitionen in Euro-Bioenergie wider - DGD-Partnerdividende in Höhe von 40 Millionen USD

Übersicht über das Geschäftsjahr 2018

- Nettogewinn in Höhe von 101,5 Millionen USD oder 0,60 USD je verwässerter GAAP-Aktie - Konsolidierte Einnahmen in Höhe von 3,4 Milliarden USD - Bereinigtes EBITDA in Höhe von 431,4 Millionen USD - DGD-Partnerdividende in Höhe von 65 Millionen USD; große Expansion der Phase III ist im Gange - Keine Nettokreditaufnahmen bei Investitionen in Höhe von 108 Millionen USD in Wachstumsakquisitionen. - Die Gesamtverschuldungsquote zu EBITDA verbesserte sich pro Bank-Covenant auf 3,13

Im vierten Quartal 2018 wurde ein Nettoumsatz in Höhe von 853,1 Millionen USD erzielt, verglichen mit einem Nettoumsatz in Höhe von 952,5 Millionen USD im vierten Quartal 2017. Der Nettogwinn im vierten Quartal 2018 betrug 40,6 Millionen USD oder 0,24 USD pro verwässerter Aktie, verglichen mit 105,7 Millionen USD oder 0,63 USD pro verwässerter Aktie im vierten Quartal 2017. Der Rückgang des Nettogewinns ist im Wesentlichen auf den Ertragssteueraufwand im Vergleich zum Ertragsteuergewinn im selben Zeitraum zurückzuführen, aufgrund der Neubewertung der latenten Steuerverbindlichkeiten gemäß U.S. Tax Cuts and Jobs Act und Vorteilen der europäischen Steuerreform, zusammen mit höheren Abschreibungskosten aus gestiegenen Kapitalaufwendungen zur Kompensierung höherer Erträge aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und niedrigeren Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Nettoumsatz von 3.388 Millionen USD erzielt, verglichen mit einem Nettoumsatz in Höhe von 3.662 Millionen USD für das Geschäftsjahr 2017. Der auf Darling entfallende Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2018 betrug 101,5 Millionen USD oder 0,60 USD je verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 128,5 Millionen USD oder 0,77 USD je verwässerter Aktie für das Geschäftsjahr 2017. Der Rückgang des Nettogewinns für 2018 ist im Wesentlichen auf den Ertragssteueraufwand verglichen mit Ertragssteuervorteilen in 2017 zurückzuführen, verursacht durch die Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten gemäß dem U.S. Tax Cuts and Jobs Act und Vorteilen der europäischen Steuerreform. Die niedrigeren Erträge in 2018 verglichen mit 2017 sind zudem auf Tilgungskosten für Schulden, höhere Abschreibungskosten, Restrukturierungs- und Firmenwertabschreibungen sowie Verluste bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften zurückzuführen.

"Unser viertes Quartal hat die Vielseitigkeit und Beständigkeit unserer globalen Plattform für Inhaltsstoffe und das Potenzial gezeigt, dass DGD hat, um Darling zu transformieren", so Randall C. Stuewe, Chairman and Chief Executive Officer bei Darling Ingredients Inc. "Während des Jahres konnten wir große Fortschritte bei Ausführung unserer World-of-Growth-Strategie verzeichnen, um ein nachhaltiges Portfolio an Mehrwert- und Spezialinhaltsstoffen durch mehrere abgeschlossene Bauprojekte, Erweiterungen und Akquisitionen zu schaffen."

- Futtermittel-Inhaltsstoffe - EBITDA 277,1 Millionen USD (minus 12,4%); Umsatz 1.952,6 Millionen USD (minus 12,8%); Marge 453,8 Millionen (minus 8,3%). Rohstoffverarbeitung plus 4,4%. - Nahrungsmittel-Inhaltsstoffe - EBITDA 129,7 Millionen USD (minus 1,7%); Umsatz 1.139,1 Millionen USD (minus 1,5%); Marge 221,3 Millionen USD (minus 6,5%). Rohstoffverarbeitung gleichbleibend. - Kraftstoff-Inhaltsstoffe - EBITDA 70,3 Millionen USD (plus 56%); Umsatz 296,0 Millionen USD (plus 11,4%); Marge 65,5 Millionen USD (plus 18,2%). Rohstoffverarbeitung gleichbleibend. - Diamond Green Diesel Joint Venture - Gesamt-EBITDA des Unternehmens 2018: 187,6 Millionen USD (ohne 160,4 Millionen USD für 2017 BTC im ersten Quartal 2018) oder 1,19 USD pro Gallone. Abgeschlossenes Jahr schuldenfrei.

